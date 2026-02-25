Percheziții la clubul de fotbal care a trucat meciuri în Liga a III-a

Mai multe persoane, inclusiv jucători ai unui club de fotbal din Liga a III-a, sunt suspectate că au manipulat rezultatele unor meciuri pentru a induce în eroare casele de pariuri şi a obţine câştiguri ilegale de aproximativ 840.000 de lei, informează News.ro.

Potrivit Poliţiei Române, percheziţiile de miercuri, 24 februarie 2026, au fost organizate de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, alături de Poliţia Municipiului Ploieşti şi Biroul pentru Combaterea Infracţiunilor contra Persoanei şi Patrimoniului. Acţiunile au vizat judeţele Prahova, Vâlcea, Argeş, Cluj, Ilfov şi Dâmboviţa, precum şi municipiul Bucureşti.

Meciurile erau trucate, iar suspecții jucau la pariuri

Polițiștii au explicat, într-un comunicat, și cum operau fotbaliștii și oamenii din conducerea clubului de fotbal.

„În urma cercetărilor efectuate a rezultat că, pe parcursul ultimului sezon competiţional, mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, precum şi alte persoane aflate în legătură directă cu acesta, inclusiv jucători ai echipei, ar fi acţionat în mod coordonat, în scopul influenţării şi alterării rezultatului unor partide disputate în cadrul Ligii a III-a organizate de Federaţia Română de Fotbal. Ulterior, persoanele cercetate ar fi indus în eroare organizatori de pariuri sportive cu privire la corectitudinea desfăşurării meciurilor şi la integritatea competiţiei sportive, prin plasarea de pariuri atât în mediul online, cât şi în agenţii de profil, creând aparenţa unor pariuri conforme cadrului legal, în condiţiile în care rezultatele partidelor ar fi fost cunoscute şi prestabilite”, a transmis Poliţia Română.

În urma descinderilor, 21 de persoane au fost conduse la sediul poliţiei pentru audieri.

