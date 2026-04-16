15:32 - Acum 6 minute A început Comitetul Executiv Comitetul Executiv al FRF s-a reunit astăzi, 16 aprilie, pentru a definitiva formalitățile privind numirea lui Gheorghe Hagi la cârma echipei naționale, relatează Gazeta Sporturilor. În cadrul acestei întâlniri, președintele Federației, Răzvan Burleanu, este mandatat să poarte negocierile cu candidatul final, adică Gheorghe Hagi. De fapt, Comitetul Executiv de joi reprezintă doar o formalitate. Răzvan Burleanu a hotărât să-l angajeze cu mult timp în urmă pe Gică Hagi. Au mai fost propus și alte nume în Comisia Tehnică: Edi Iordănescu, Daniel Pancu, Mirel Rădoi, Răzvan Lucescu, Cosmin Olăroiu, Adrian Mutu.

15:18 - Acum 20 minute Protocolul și componența Comitetului Executiv Protocolul urmat de FRF presupune: „propunerile Comisiei Tehnice vor fi înaintate Comitetului Executiv, iar membrii acestuia vor vota persoana (sau persoanele) cu care se vor demara negocierile, stabilind, totodată, prin vot, coordonatele financiare și condițiile contractuale;

ulterior, după primirea mandatului, președintele FRF va purta negocierile finale cu candidatul sau candidații selectați;

anunțul oficial și prezentarea noului selecționer al echipei naționale vor avea loc imediat după semnarea documentelor contractuale, în cadrul unei conferințe de presă a cărei dată o vom comunica pe canalele FRF”. Din Comitetul Executiv face parte: Răzvan Burleanu – președinte FRF;

– președinte FRF; Gino Iorgulescu – prim-vicepreședinte FRF;

– prim-vicepreședinte FRF; Cristian Petrean – vicepreședinte FRF, reprezentant al fotbalului amator;

– vicepreședinte FRF, reprezentant al fotbalului amator; Valeriu Argăseală și Alexandru Meszar – reprezentanți ai cluburilor din Liga 1;

– reprezentanți ai cluburilor din Liga 1; Bogdan Bălănescu și Cristi Tănase – reprezentanți ai cluburilor din Liga a 2-a;

– reprezentanți ai cluburilor din Liga a 2-a; Mihai Dăscălescu și Florin Spînu – reprezentanți ai cluburilor din Liga a 3-a;

– reprezentanți ai cluburilor din Liga a 3-a; Alin Cioban – reprezentant al fotbalului feminin;

– reprezentant al fotbalului feminin; Cristian Vornicu – reprezentant al fotbalului în sală;

– reprezentant al fotbalului în sală; Cătălin Cighir – reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii și juniori;

reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii și juniori; Emilian Hulubei – președintele sindicatului fotbaliștilor;

președintele sindicatului fotbaliștilor; Kyros Vassaras – președinte CCA;

președinte CCA; Mihai Stoichiță – președinte Comisia Tehnică FRF.

15:13 - Acum 25 minute Cătălin Anghel și Ștefan Preda, secunzii lui Gică Hagi Gică Hagi nu va veni singur pe banca naționalei. Printre noile nume se află Cătălin Anghel (51 de ani), antrenorul secund, care l-a însoțit pe Hagi și la Farul Constanța, și Ștefan Preda (55 de ani), antrenorul cu portarii, cu care a lucrat tot la echipa constănțeană, relatează digisport.ro. De asemenea, Gică Hagi va continua să colaboreze cu un vechi membru din staff-ul lui Mircea Lucescu, Jerry Gane, secundul care a fost alături de „Il Luce” în ultimul său mandat la echipa națională.

15:00 - Acum 38 minute Răzvan Burleanu ține o conferință de presă de la ora 16:00 Întâlnirea a început de la ora 12.00 și este considerată o formalitate, având în vedere că decizia privind „Regele" fusese luată anterior. Președintele FRF, Răzvan Burleanu, va susține declarații de presă pe acest subiect la ora 16.00, conform gsp.ro. Reprogramarea acestei ședințe vine pe fondul decesului lui Mircea Lucescu, survenit pe 7 aprilie. Inițial, propunerile pentru postul de selecționer ar fi trebuit să fie prezentate în cadrul unei întâlniri pe 8 aprilie, dar procesul a fost suspendat „pe o perioadă nedeterminată", după cum anunța atunci FRF. În cadrul reuniunii de astăzi, Burleanu este mandatat să finalizeze negocierile cu Gheorghe Hagi, considerat varianta preferată a Comisiei Tehnice. Deși au fost analizate și alte nume, precum Edi Iordănescu, Daniel Pancu, Mirel Rădoi, Răzvan Lucescu, Cosmin Olăroiu și Adrian Mutu, alegerea lui Hagi marchează un moment istoric: revenirea acestuia pe banca tehnică a „tricolorilor" după 25 de ani. Ultimul său mandat ca selecționer, în 2001, a fost scurt, fiind marcat de ratarea calificării la Campionatul Mondial, în barajul împotriva Sloveniei. De atunci, Gheorghe Hagi a antrenat cinci echipe de club, printre care Bursaspor, Galatasaray, FCSB și Viitorul/Farul, consolidându-și reputația de antrenor. Astăzi, el își propune să readucă naționala României pe drumul performanței. Detalii complete despre deciziile luate la Casa Fotbalului pot fi urmărite pe gsp.ro.

