Gică Hagi, după FC Viitorul - Dunărea Călărași 0-1: ”Nu ne așteptam să pierdem”. Toate reacțiile.

Patronul-antrenor de la FC Viitorul, Gică Hagi, s-a arătat dezamăgit de faptul că echipa sa a debutat în noul sezon cu o înfrângere pe propriul teren în fața unei echipe ajunse în premieră în Liga 1.

'Dificil sau nu, trebuie să jucăm şi să strângem rândurile, nu ne putem lamenta, NU ne aşteptam să pierdem, nu suntem unde ne dorim din punct de vedere al jocului, pentru că avem probleme la costrucţie şi la circulaţia mingii.

Am încercat tot ce se putea, dar nu am putut să marcăm. Nu am ce să le reproşez băieţilor ca atitudine. Din păcate, ne-a lipsit luciditatea în ultimii 30 de metri. Am avut şi ghinon, la bara lui Voduţ, plus un penalty ratat. Nu a fost ziua noastră”, a declarat Gică Hagi.

Dan Alexa: 'Am experiențe urâte aici, la Ovidiu. După un meci Viitorul – Poli mi-am dat demisia, a fost prima mea demisie după primul mei mandat de antrenor. Îl respect foarte mult pe Gică Hagi. Am obținut o victorie importantă împotriva unei echipe foarte bune, care produce fotbal, care simte spațiile foarte bine între linii, cu jucători de calitate. Viitorul ne-a dominat, am avut șansă la acel penalty și la bara lui Voduț, dar cred că am avut foarte mare determinare, ne-am bătut pentru fiecare minge și vreau să-mi felicit jucătorii pentru că a fost un meci special, a fost și primul din istoria Dunării. Am adus și jucători noi. Dacă e să fiu mulțumit după acest joc, e pentru determinare și pentru că fiecare a încercat să respecte cât mai mult ce le-am cerut”

Cătălin Straton: „Ianis e un jucător foarte bun, până acum nu a ratat. Mă bucur că în seara asta am fost inspirat, Dumnezeu mi-a dat putere și minte să aleg acel colț și să câștigăm toate cele trei puncte în seara asta. I-am urmărit, i-am studiat, dar nu excelez eu în aceste lovituri de la 11 metri, dar mă bucur că în seara asta am luat decizia cea mai bună pentru echipă”