Puşcaş a dat pasa decisivă la primul gol al lui Reading, marcat de Yakou Meite (18) şi a majorat diferenţa, în min. 60, primind un cartonaş galben după aceea.

Pentru Puşcaş a fost al nouălea gol în acest sezon, în 28 de partide jucate pentru Reading.

În Championship, Reading FC ocupă locul 16 din 24 de echipe, cu 45 de puncte.

Lider este West Bromwich Albion, cu 69 puncte, urmată de Leeds United, 68 puncte, Fulham FC, 63 puncte, etc.

Mijlocaşul român Erik Bicfalvi a marcat golul prin care Ural Ekaterinburg a terminat la egalitate cu ŢSKA Moscova, sâmbătă, în deplasare, într-un meci din etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Rusiei.

Bicfalvi a deschis scorul pentru oaspeţi în min. 72, dar Mario Fernandes a egalat pentru ŢSKA (90+1).

Erik Bicfalvi, care a jucat tot meciul şi a primit un cartonaş galben în min. 53, a ajuns la 5 goluri marcate în 17 partide în acest sezon.

Ural ocupă locul 8, cu 25 de puncte.

Lider este Zenit St. Petersburg, cu 45 puncte, urmată de ŢSKA Moscova şi FC Krasnodar, câte 35 de puncte, etc.

