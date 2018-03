Helle Thomsen, amenințată cu demisia de la CSM București, după ce campioana României la handbal feminin a pierdut încă un meci în Grupa principală 1 din Liga Campionilor, scor 24-25, la Rostov, și merge în sferturile de finală de pe locul 3.

Bogdan Vasiliu, preşedintele secţiei de handbal de la CSM Bucureşti, și-a arătat nemulțumirea la finalul jocului cu Rostov.

”Din păcate, partea a doua a început foarte prost. Nu am reacționat cum trebuie la mișcările făcute de banca tehnică a celor de la Rostov. Continuă pasa proastă a unor decizii venite de pe bancă. Nu e o tragedie, nu s-a schimbat nimic, dar este păcat că nu am reacţionat cum trebuie la schimbările rusoaicelor.

Trebuie să luăm măsurile care se impun. A fost clar o schimbare faţă de tot ce am jucat până acum, dar primele minute din repriza a doua nu au fost ce trebuia. Sper ca la Bucureşti să obţinem golurile necesare cu Metz pentru liniştea din retur”, a declarat Bogdan Vasiliu, preşedintele secţiei de handbal de la CSM Bucureşti.

“A fost un meci dificil, mai ales că veneam după eşecul de la Craiova. Am discutat mult înaintea acestui meci. Am avut conducerea în multe momente, dar am avut şi ghinion, iar acest lucru nu se poate antrena. Rostov a fost mai inteligentă şi a câştigat jocul.

Defensiva n-a funcţionat aşa cum ar fi trebuit pe final. Era important să terminăm pe locul 2 pentru a juca returul acasă în sferturi” – a spus Helle Thomsen la Telekom Sport.

