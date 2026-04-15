Salariul lui Cristi Chivu va fi de aproximativ cinci milioane de euro, anunță Gazzetta dello Sport pe prima pagină a ziarului italian. Acesta va semna un nou acord valabil până în 2029.

„Acum zece luni, decizia de a miza pe Cristian Chivu, după primele ezitări, a fost un răspuns rațional în mijlocul unei furtuni emoționale. Reînnoirea contractului acum, după un an de colaborare fericită și confirmări reciproce, cu parfumul de titlu plutind în aer, va fi următorul pas: odată cu titlul de campion, la pachet pentru român va veni și un contract de top”, scriu jurnaliștii italieni.

Dacă va aduce titlul, Chivu va avea parte de o creștere semnificativă a remunerației, de la un salariu de 2,5 milioane de euro la aproximativ 5 milioane de euro, un salariu de top pentru un antrenor care a confirmat încă de la primul sezon.

„Inutil să urmărești profiluri mai exotice, riscant să te concentrezi pe cele mai atrăgătoare, mai bine să acorzi încredere unui antrenor crescut în propria casă. Identitatea și caracterul au compensat lipsa de experiență. Astăzi, la mijlocul lunii aprilie și cu doar șase etape rămase până la finalul sezonului, Chivu se pregătește să intre în galop în istoria Interului: câștigarea titlului din prima încercare este extrem de rară, întâmplându-se doar de cinci ori în 118 ani de istorie”, mai notează Gazzetta dello Sport.

Jurnaliștii italieni mai scriu că „Viitorul va fi tot mai mult construit în jurul lui Chivu, deoarece românul a convins prin stilul său ferm și prin influența asupra grupului: rezultatele sunt doar consecința atitudinii sale bune”.

În acest moment, în Italia, Antonio Conte de la Napoli este cel mai bine plătit tehnician din serie A, cu 9 milioane plus bonusuri, în timp ce Massimiliano Allegri, care antrenează AC Milan, și Gian Piero Gasperini de la AS Roma câștigă în jur de 5,5 milioane de euro pe an.

