”Nu e poliţie pe stradă. E mai multă disciplină în Canada , oamenii respectă decizia de izolare în case. Bun, marea majoritate, pentru că şi aici e un amestec de culturi, unii sunt obişnuiţi să socializeze, să iasă la soare, acum, că a venit primăvara. Probabil că in scurt timp se vor înăspri regulile”, a declarat Leonard Doroftei la Telekom Sport.

Fostul pugilist a continuat: ”Toată lumea stă în casă, doar cei care lucrează în sectoare strategice mai merg la serviciu. Mulţi şi-au pierdut locurile de muncă în perioada asta, s-au închis multe afaceri, dar premierul a promis un sprijin financiar consistent pentru cei afectaţi”.

Despre cum își ”omoară” timpul în această perioadă, ”Moșul” a dezvăluit: ”De când s-a închis totul am făcut 10 flotări, în total! E greu să faci d-acasă. Am venit cu kilograme în plus din România şi mai prindeau curaj băieţii să intre cu mine în ring. Am facut sparring-uri ca atunci când boxam, am bătut ce-am prins, mă dureau braţele de cât am dat in ei. S-au liniştit, nu mai vrea nimeni bătaie, doar antrenamente”.

Cu ochii pe România, Leonadr Doroftei a conchis: ”Nu pot să stau fără să știu ce se întâmplă in ţară. O să trecem cu bine şi peste nenorocirea asta”.

Leonard Doroftei a fost campion mondial WBA la categoria semiușoară între 5 ianuarie 2002 și 24 octombrie 2003.

