Liderul Inter defilează în Serie A după succesul cu 3-0 în fața lui Cagliari. Chivu, tot mai aprope de titlu

Inter a rezolvat meciul în partea secundă

Inter Milano, sub comanda lui Cristi Chivu, a deblocat meciul cu Cagliari abia în repriza secundă, după o primă parte marcată de ratări și o fază controversată în care gazdele au cerut un penalty la Mkhitaryan, potrivit News.ro. După o ocazie a oaspeților irosită de Palestra și un șut al lui Pio Esposito respins de portarul Caprile, „nerazzurrii” au intrat la cabine cu un scor alb, sub presiunea celor aproape 80.000 de fani de pe San Siro.

Victoria Interului pune presiune pe Napoli și Milan

Spectacolul a început în minutul 52, când Marcus Thuram a reluat în plasă centrarea perfectă a lui Dimarco, urmat la scurt timp de Nicolò Barella, care a dublat avantajul gazdelor. Scorul final de 3-0 a fost stabilit de polonezul Zielinski în prelungiri, asigurând o victorie care o desprinde pe Inter la 78 de puncte în fruntea clasamentului.

Cu cinci etape înainte de final, trupa lui Chivu pune o presiune uriașă pe Napoli și AC Milan, care urmează să își dispute restanțele din această rundă.

