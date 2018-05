LIVE BLOG Liga 1, play-off, etapa 9: CSU Craiova – FCSB (luni, ora 21:45, Digi, Telekom, Look TV). Partida suscită un interes uriaș în Bănie. Toate biletele au fost epuizate de miercuri. Craiova luptă pentru locul 3, iar FCSB speră să-i ia fața CFR-ului și să câștige campionatul la potou.

Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că nu e normal ca meciurile din etapa a 9-a a fazei play-off a Ligii I, care pot decide campioana, nu se desfăşoară în aceeaşi zi şi de la aceeaşi oră.

”După părerea mea nu e bine că nu jucăm toate cele trei meciuri la aceeaşi oră, pentru că luni vom şti rezultatele celorlalte două meciuri. Asta nu e prea normal în acest moment al sezonului”, a declarat Mangia. Tehnicianul italian a precizat că la ora jocului dintre Universitatea şi FCSB va fi clar care este echipa sub presiune din punct de vedere al rezultatului.

”Este un meci foarte greu, pentru că în opinia mea FCSB are cel mai bun lot din România”, a subliniat Mangia.

Antrenorul echipei din Bănie a precizat că ”alb-albaştrii” au un obiectiv de îndeplinit (locul 3, n. red.) şi nu îi interesează dacă pot decide campioana: ”Avem nevoie de puncte pentru obiectivul nostru. Cred că la finalul sezonului titlul va fi câştigat de echipa care va merita mai mult”.

”După ultimele meciuri, vrem să privim partea plină a paharului, după înfrângerea de la Botoşani am obţinut o performanţă pe care acest club nu a mai realizat-o de foarte mult timp. Suntem mulţumiţi că am ajuns în finală, dar acum suntem concentraţi pe meciul cu FCSB”, a comentat Mangia evoluţiile mai slabe ale echipei din ultima vreme.



”Am jucat 41 de meciuri în acest sezon, doar FCSB a jucat mai multe în România, am pierdut 6 partide, cu doar trei echipe (FCSB, CFR Cluj, FC Botoşani, plus Astra), e un lucru pe care va trebui să încercăm să îl schimbăm”, a arătat Mangia.

Mangia a vorbit în limba română

”Pentru acest meci, soluţia este clară, trebuie să mişcăm mingea mai repede şi cu calitate şi trebuie să alergăm mai mult fără minge, e foarte simplu”, a subliniat italianul, în limba română, primind aplauze din partea jurnaliştilor. ”Dacă vom face acest lucru e greu să pierdem, nu numai cu FCSB, e dificil să pierdem cu orice echipă. Uneori uităm să facem asta”, a adăugat el.

”Fotbalul e ciudat, orice se poate întâmpla, dar trebuie să facem cel mai bun joc al nostru, în primul rând pentru noi, să ne demonstrăm că suntem în stare”, a mai spus Mangia.

”Voi folosi cea mai bună echipă”

Referitor la erorile pe care le-au comis portarii în acest campionat, Mangia a spus: ”La ultimul meci de acasă (cu FC Viitorul 3-3) portarul a greşit mai mult, dar cu CFR Cluj a greşit o dată, cu Botoşani la fel. Nu putem schimba jocul nostru, felul nostru de a pasa. Trebuie să încercăm să greşim mai puţin. Dar nu e numai vina portarilor, e simplu să spunem asta. (…) Mai avem 3-4 antrenamente până la meci, voi vedea care este cea mai bună soluţie pentru postul de portar”.

”Aş putea să vă spun chiar şi primul unsprezece pentru meciul cu FCSB, cu două incertitudini, dar nu fac acest lucru din două motive, pentru că mai am patru antrenamente până la ora meciului, iar apoi pentru că nu vreau să ofer un avantaj echipei FCSB. (…) Şi la acest meci voi trimite pe teren cea mai bună echipă după opinia mea”, a declarat Devis Mangia, adăugând că Florin Gardoş şi Ovidiu Bic sunt accidentaţi. ”Nu ştiu dacă sunt speranţe ca Florin Gardoş să fie recuperat pentru finala Cupei, vom vedea”, a precizat antrenorul.

”E normal ca tinerii să aibă fluctuații”

Mangia a vorbit şi despre lipsa de constanţă a jucătorilor tineri, Vladimir Screciu, Răzvan Popa şi Andrei Burlacu: ”Am o experienţă mare cu jucătorii tineri şi cred că atunci când ai un fotbalist tânăr în echipă e normal ca el să aibă fluctuaţii de formă. Problema este să menţinem echilibrul, iar pentru a face asta la un singur jucător tânăr sunt importanţi antrenorul, colegii, clubul, presa şi toţi oamenii din jurul lui. Uneori toate aceste componente nu lucrează într-un singur sens”.

”Sper să spargem gheaţa cu FCSB”

Mijlocaşul Nicuşor Bancu a admis că echipa de fotbal CS Universitatea Craiova are un complex în meciurile cu FCSB (ex-Steaua), pe care nu a mai învins-o de mulţi ani, dar speră să spargă gheaţa în meciul de luni, din Bănie.

”Ne aşteaptă o partidă foarte grea, Steaua (FCSB) va veni să câştige aici, pentru că dacă se vor încurca îşi va lua adio de al titlu, dar sperăm să spargem gheaţa şi să reuşim să câştigăm”, a spus Bancu.

”Se poate spune că e un complex, vorbim între noi că am făcut meciuri bune cu alte echipe, am reuşit să încurcăm pe toată lumea, doar pe Steaua nu prea reuşim, am făcut doar un egal pe Arena Naţională şi sper să vină şi momentul acela când îi încurcăm, acum când le este lumea mai dragă”, a adăugat internaţionalul craiovean.

Bancu a subliniat că FCSB are cel mai bun lot din campionatul României: ”FCSB are cel mai bun lot, cumpără în fiecare an ce e mai bun în România. Până în ultimele etape nu ne-am gândit la titlu, doar să prindem podiumul, după aceea am văzut că nu mai avem şanse, ne-am încurcat de câteva ori, dar FCSB rămâne o echipă puternică, are jucători foarte buni şi cu siguranţă au cel mai bun lot”.

”Publicul îşi doreşte de mult timp o victorie cu FCSB, şi noi ne dorim. Şi ei şi noi avem nevoie de victorie, jucăm acasă, suntem neînvinşi aici, avem prima şansă cu suporterii lângă noi, stadionul va fi plin şi nu ne rămâne decât să facem un joc foarte bun şi să câştigăm”, a afirmat fotbalistul.

Bancu speră că Universitatea va rămâne neînvinsă pe noul stadion ”Ion Oblemenco” şi după meciul cu FCSB: ”De fiecare dată când jucăm pe Oblemenco echipele vin cu teamă, nu se mai gândesc la victorie cum o făceau la Severin, pentru că acolo nu aveam atât de mulţi suporteri, nu se simţeam atât de confortabil, pentru că nu jucam acasă. De când jucăm aici suntem neînvinşi, cred că toate echipele ştiu acest lucru”.

”Finala Cupei e pe al doilea plan, acum ne gândim la meciul cu FCSB, pentru că am fost tot anul pe locul al treilea şi e păcat să dăm acum cu piciorul la tot ce am muncit. Suntem la mâna noastră, trebuie să ne concentrăm cât mai multe puncte în aceste două meciuri, pentru ca Astra şi Viitorul să nu ne depăşească”, a completat Bancu.

Nicuşor Bancu a mai spus că nu i-ar părea deloc rău dacă o convocare la echipa naţională i-ar scurta vacanţa: ”Nu mi-ar părea rău dacă vacanţa ar fi scurtată de o convocare la echipa naţională. Nu mi-ar rămâne decât să petrec cât mai bine zilele libere pe care el voi avea şi să vin proaspăt din vacanţă”. România va juca meciuri amicale cu Chile, pe 31 mai, la Hartberg (Austria), şi pe 5 iunie, la Ploieşti.