Gafa monumentală a lui Akanji

Învinşi în meciul tur cu 3-1, italienii au controlat total prima parte a meciului de pe San Siro, însă mingea nu a vrut să intre în poarta lui Haikin.

Dezastrul a fost alimentat de gafa monumentală a lui Akanji, care i-a permis lui Hauge să deschidă scorul în minutul 58.

Inter a replicat prin bara lui Akanji, în minutul 69, dar coșmarul s-a adâncit în minutul 72, când Evjen a dublat avantajul oaspeților printr-o execuție precisă, lăsându-l pe Sommer fără replică.

Singura tresărire de orgoliu a „nerazzurrilor” a venit târziu, în minutul 76, când Bastoni a împins cu noroc mingea în poartă, însă golul său a fost insuficient pentru a spăla rușinea unei eliminări dureroase.

Bodo, Newcastle şi Bayer Leverkusen s-au calificat în optimi la pas

Rezultate înregistrate marţi seara, în manşa a doua din play-off-ul Ligii Campionilor:

Bayer Leverkusen – Olympiacos Pireu 0-0 [2-0 la general];

Inter Milano – Bodo/Glimt 1-2 (Bastoni 77 / Hauge 58, Evjen 72) [1-5 la general];

Newcastle – Qarabag 3-2 (Tonali 4, Joelinton 6, Botman 52 / Duran 50, Jafarguliyev 57) [9-3 la general].

Tragerea la sorţi are loc vineri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE