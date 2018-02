Liga I, etapa a 24-a: Juventus București – Viitorul Constanța (sâmbătă, ora 18.00, Digi, Telekom, Look). Echipa din Colentina joacă tot la Ploiești, pe arena ”Ilie Oană”.

Juventus București – Viitorul Constanța 0-1

A marcat: I. Hagi (78 – pen.)

Min. 78: GOL VIITORUL, 0-1. Ianis Hagi a transformat precis lovitura de la 11 metri, acordată de arbitrul Găman pentru un henț comis în careu de Ciprian Petre. E primul gol marcat de Hagi jr. după revenirea în Liga 1.

Fază hazlie la finalul meciului. Un copil de mingi i-a cerut tricoul lui Ianis Hagi, care l-a refuzat în primă fază. Aflat în spatele fiului său, Gică Hagi i-a ”ordonat” lui Ianis, cu gesturi ferme: ”Dă-i tricoul!”. Hagi jr. s-a conformat imediat, s-a dezbrăcat și i-a dat puștiului bluza cu numărul 10.

Echipele de start

Juventus: V. Drăghia – C. Petre (cpt.), A. Wallace, M. Leca, Fl. Ștefan – V. Nicoară (81 A. Ciolacu), C. Balgiu, C. Acolatse, C. Ciobanu – R. Rabei (59 V. Gheorghe), R. Elek.

Rezerve: R. Stoian, M. Constantinescu, V. Dima, G. Kardes, S. Drăghici

Antrenor: Marius Baciu

Viitorul: V. Cojocaru – T. Căpușă (46 Ciobanu), B. Țîru, S. Mladen, C. Ganea – Al. Cicâldău, C. Băluță, I. Vână – A. Chițu, M. Lopes (53 Gavra), I. Hagi (cpt.).

Rezerve: A. Tordai, B. De Nooijer, Al. Mățan, D. Dumitrescu, V. Ghiță.

Antrenor: Gheorghe Hagi

Arbitru: George Găman (Craiova).

O victorie, 2-1 cu Sepsi (21 octombrie 2017), patru remize şi șase înfrângeri a înregistrat Juventus pe teren propriu în ediţia curentă. Aceştia au marcat cel puţin o dată în cinci dintre cele 11 jocuri, dar au şi primit gol în 10 dintre meciurile jucate acasă.

11 puncte a scos gruparea dobrogeană din deplasare în stagiunea curentă, în care s-a impus cu 2-1 la Chiajna, 1-0 la Mediaş, 4-0 cu Dinamo şi a remizat fără gol la Timişoara şi cu FC Voluntari.

Partida din 21 septembrie 2017 a fost singura întâlnire dintre Viitorul şi Juventus în Liga 1 Betano. S-au impus elevii lui Gheorghe Hagi cu 3-0, graţie reuşitelor lui Cristi Ganea, Eric de Oliveira şi Alexandru Măţan.

Acestea s-au duelat şi în Liga a 2-a, în ediţia 2010-2011, atunci când dobrogenii au luat patru puncte din șase posibile, 1-1 pe teren propriu (Aurelian Chiţu / Andrei Creţu) şi 2-0 în deplasare (Alin Cârstocea dublă).

Gheorghe Hagi vs Marius Baciu: două jocuri – o victorie Hagi – o victorie Baciu (ediția 2014-2015, Concordia – Viitorul 2-0, victorie Baciu; ediția 2015-2016, Viitorul – Concordia 3-1, victorie Hagi).

sursă: lpf.ro