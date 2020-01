De Ciprian Iana,

LeBron James, baschetbalist la Los Angeles Lakers, club la care celebrul dipărut a făcut carieră, l-a numit de mai multe ori ”frate” pe cel care a fost Kobe Bryant.

„Nu sunt pregătit, dar voi începe. Omule, stau aici și încerc să scriu ceva în această postare, dar de fiecare dată când încerc, încep din nou să plâng doar gândindu-mă la tine, la nepoata Gigi și la prietenia, legătura, frația pe care am avut-o”, și-a început mesajul postat pe Instragram LeBron James.

Acesta a continuat: ”Am auzit vocea voastră duminică dimineață. înainte să plec din Philadelphia pentru a mă întoarce în Los Angeles. Nu am crezut că va fi ultima conversație pe care am avut-o timp de un milion de ani”.

”Ce naiba!!! Inima îmi e frântă și sunt devastat, fratele meu!! Omule, te iubesc frate! Inima mea merge la Vanessa și la copii. Îti promit că voi continua mostenirea lăsată de tine”, a mai scris LeBron.

Acesta a conchis: ”Ai insemnat atât de mult pentru noi, în special pentru cei din Lakers și este responsabilitatea mea să continui. Te rog dă-mi putere din ceruri si vegheaza asupra mea! Am SUA aici! As vrea sa spun atat de multe, dar nu pot in acest moment, pentru ca nu pot trece prin asta. Pana ne vom intalni din nou fratele meu!!”.

Starul de la Los Angeles Lakers a fost surprins de camerele de filmat plângând pe aeroport, la aflarea veștii că Kobe Bryant a murit în accidentul de elicopter.

Ultima postare pe Twitter a lui Kobe Bryant a fost în legătură cu LeBron James. ”Black Mamba” l-a felicitat pe LeBron pentru recordul de puncte marcate, 33.644, cu care tocmai îl întrecuse pe Bryant în topul NBA.

”Continuă să duci jocul înainte, LeBron James! Mult respect, fratele meu #33644”, a fost mesajul lui Bryant pe Twitter.

Foto: EPA

