Mititelu a câștigat palmaresul Universității Craiova? ”Aceasta GRUPARE CRIMINALĂ nu mai poate fi lăsată să zburde în libertate!”

“Am câștigat la Timișoara! Istoria și palmaresul Universității sunt la FCU! CSU e doar o copie frauduloasă”, au fost mesajele postate pe Facebook de Mititelu.

Mititelu avea oricum planuri mari cu FC U Craiova 1948. Omul de afaceri vrea ca în 2020 echipa lui să evolueze în Liga 1 și a dezvăluit ce buget are formația sa în actuala stagiune.

“Abia acum câteva luni am deblocat niște fonduri și am avut bani să înființez această echipă. Am bani să duc echipa până în prima ligă. Avem un buget de 350.000-400.000 de euro pentru acest an. Avem echipament care costă mult, condiții, cantonament, masă” a precizat Mititelu, într-o intervenție telefonică la emisiunea “Digi Sport Special”.

De cealaltă parte, CSU Craiova susţine că palmaresul e al clubului şi are pe ce să se bazeze. În noiembrie 2017, Mititelu primise o lovitură de graţie: Liga Profesionistă de Fotbal publicase pe site-ul oficial un comunicat potrivit căruia “numai Clubul Sportiv Universitatea Craiova poate fi considerat continuatorul clubului sportiv din 1948”.

“Prin Contractul de asociere nr. 41 din 08.07.2013, a fost adus ca aport de către Clubul Sportiv Universitatea Craiova palmaresul, numele, sigla, marca și culorile, iar S.C. Club Sportiv U Craiova S.A. a dobândit dreptul de a le folosi.

În acest context, apreciem că solicitarea clubului este întemeiată, iar echipa S.C. Club Sportiv U Craiova S.A. trebuie înscrisă pe pagina de web a LPF cu rezultatele obținute începând cu anul 1948 și până în anul 1991″, se arăta în comunicatul LPF.

LPF îşi justifică decizia prin deciziile instanţelor din România, şi anume “Decizia Curții de Apel București nr. 441A/2016 din 08.06.2016 pronunțată în dosarul 3734/3/2013, irevocabilã prin respingerea recursului de către ÎCCJ la data de 22.09.2017, decizia nr. 1313; Sentința civilă nr. 1351/12.11.2015 pronunțată în dosarul 3734/3/2013 precum și încheierea de ședință din data de 29.10.2015”.

