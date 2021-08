Gimnasta și-a însoțit postarea cu imagini ale medaliei.

”Poate medalia ta… să se cojească așa? Să clarific asta… Nu am vrut să cojesc chestia asta la început, ci doar am descoperit că pe medalia mea era un mic semn. Am crezut că este doar murdărie, așa că am șters-o cu degetul și am constatat apoi că urma a devenit mai mare”, a scris sportiva de 23 de ani.

Postarea gimnastei a devenit imediat virală, iar peste 20.000 de utilizatori au comentat pe marginea ei.

CIO: Era stratul protector, care împiedică zgârierea medaliei

Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a reacționat imediat, respingând bănuielile legate de calitatea medaliilor. Reprezentanții forului olimpic susțin că nu placarea cu aur se cojește, ci stratul protector de pe medalii. CIO susține că stratul protector se aplică pentru a împiedica zgârierea medaliei. În cazul în care este îndepărtat, calitatea medaliei nu este afectată.

De asemenea, CIO a precizat că păstrează matrițele tuturor modelelor de medalii și le poate înlocui oricând, contra cost, dacă acestea se deteriorează.

Medaliile acordate campionilor olimpici nu sunt din aur solid. În mare parte, acestea sunt fabricate din argint, acoperit cu șase grame din aur pur, care sporesc greutatea fiecărei medalii la 556 de grame.

Pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, medaliile au fost realizate din metal reciclat de pe dispozitive electronice donate de cetățenii japonezi.

