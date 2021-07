Gimnastul irlandez Rhys McClenaghan a ţinut să demonstreze că informaţia privind fragilitatea presupusă a paturilor, difuzată de tabloidul american New York Post, nu este exactă. El prezintă o înregistrare video în care sare în picioare pe patul său de carton.

„Paturile sunt presupuse a fi «antisex», dar sunt făcute din carton şi părea că s-ar rupe la cea mai mică mişcare brutală. Dar este fals, este un «fake news»”, a scris el pe Twitter.

Americanul Paul Chelimo glumise pe marginea faptului că paturile sunt destinate, în opinia sa, „să împiedice orice intimitate între sportivi”. „Aceste paturi ar putea suporta doar greutatea unei singure persoane, pentru a evita orice altă situaţie decât sportivă”, a scris pe reţelele de socializare specialistul în semifond.

Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes



Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.



I see no problem for distance runners,even 4 of us can do😂 pic.twitter.com/J45wlxgtSo