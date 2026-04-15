Atletico – FC Barcelona 1-2 (în tur, 2-0)

La Madrid, FC Barcelona a avut o misiune extrem de dificilă cu Atletico, după ce în turul de pe Camp Nou oaspeții s-au impus cu 2-0.

Barcelona a anulat în doar 24 de minute avantajul gazdelor luat în primul meci, goluri Yamal (4) și Torres (24), însă Atletico a redus din handicap până la pauză, prin Lookman (31).

În partea secundă, oaspeții au rămas în 10, în minutul 79, când a fost eliminat Eric Garcia, pentru un fault în poziție de ultim apărător. Catalanii, chiar și în inferioritate, au alergat după încă un gol, care ar fi dus partida în prelungiri. S-a terminat Atletico – FC Barcelona 1-2 și trupa lui Diego Simeone așteaptă să-și afle adversara din semifinale dintre Arsenal și Sporting Lisabona

FC Liverpool – PSG 0-2 (în tur, 0-2)

La rândul ei, FC Liverpool a pornit cu un pasiv de două goluri returul cu PSG de pe Anfield. „Cormoranii” au încercat să refacă handicapul în fața propiilor suporteri, dar până la pauză tabela a rămas neschimbată.

Repriza a doua a continuat sub semnul echilibrului, până când Ousmane Dembele a deschis scorul, în minutul 72, pentru ca tot atacantul francez să închidă tabela, în primul minut al prelungirilor. PSG va juca pentru un loc în finală cu învingătoarea dintre Real Madrid și Bayern Munchen.

Celelalte două partide din sferturile de finală ale LC, Arsenal Londra – Sporting Lisabona (în tur, 1-0) și Bayern Munchen – Real Madrid (în tur, 2-1) se dispută, miercuri, 15 aprilie, de la ora 22.00.

Finala, la Budapesta

În semifinale, PSG o va întâlni pe câștigătoarea „duelului” dintre Bayern și Real Madrid, iar …. pe învingătoarea din „dubla” Arsenal – Sporting.

Meciurile din penultima fază a competiției sunt programate pe 28 și 28 aprilie, turul, respectiv pe 5 și 6 mai, returul.

Finala Ligii Campionilor 2026 este programată la 30 mai, pe Pușkaș Arena din Budapesta, Ungaria.

