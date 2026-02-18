Muncă titanică și tensiune enormă

Antrenorul celor doi boberi a susținut pentru Libertatea că în spatele acestui rezultat excelent să o muncă „titanică” de zece ani a pilotului, secondat excelent de împingător.

„Au fost extrem de puternici mental. Pilotul a fost extraordinar, având în spate zece ani de pilotaj, iar împingătorul l-a secondat fantastic. Am avut încredere că puteam să rămânem acolo (n.r. – pe locul 5). Ce să mai spun decât că, după noi a terminat echipajul care a ocupat locul 4 la Beijing 2022”, a declarat, pentru Libertatea, Iulian Păcioianu.

Antrenorul celor doi boberi români care au realizat cea mai mare performanță a României la JO de iarnă din Italia a mărturisit că proba s-a disputat într-o stare accentuată de tensiune.

„A fost o tensiune enormă. Pentru noi, este primul rezultat de asemenea anvergură. Am mai avut rezultate bune, dar la acest nivel nu s-a mai întâmplat. Am fost o săptămână extraordinară, cu rezultate care s-au concretizat”, a precizat Iulian Păcioianu.

Și-a văzut elevii la o jumătate de oră după terminarea probei

Acesta nu s-a văzut cu cei doi sportivi decât la o jumătate de oră după finalul cursei, pentru că a avut de rezolvat niște proceduri tehnice, specifice concursului de bob.

„M-am văzut cu ei după 30 de minute de al finalul concursului, pentru că a avut loc controlul de materiale în urmă căruia se validează cursa. I-am felicitat și le-am spus că toți anii aceștia în care un muncit nu au fost în zadar. Un rezultat mare și pentru ei, dar și pentru bobul românesc”, a dezvăluit Iulian Păcioianu.

În ceea ce privește bobul cu care românii au concurat, acesta este unul performant, pentru că s-au investit, în ultima perioadă, „mult în materiale” și chiar dacă „nu avem pârtie”, rezultatul dovedește că suntem alături de națiunile de top în acest sport.

„Germanii și americanii au cele mai bune materiale, dar nu am cum să știu cât de performante sunt. Ca să afli, trebuie să te urci într-un bob făcut de germani, ceea ce este imposibil. Nu ai cum”, a conchis Iulian Păcioianu.

Performanțele românilor la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Cu Mihai Cristian Tentea pilot și George Iordache împingător, România s-a pe locul 5 în concursul bob de 2 de la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026.

Această clasare reprezintă nu doar vârful de formă al actualei delegații, ci și cel mai bun rezultat obținut de România la o Olimpiadă albă din 1992 încoace.

Până la cursa istorică a băieților de la bob, cea mai bună clasare a delegației tricolore fusese locul 9, obținut de echipajul feminin de sanie, format din Raluca Strămăturaru și Carmen Manolescu.





