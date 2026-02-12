O cursă sub privirile elitei mondiale

Pe o pârtie extrem de tehnică și sub privirile fostului președinte al CIO, Thomas Bach, cele două sportive au încheiat competiția la o diferență de 2 secunde și 460 de miimi față de campioanele olimpice.

Manșa secundă a fost parcursă în 54.405 secunde, un timp care a securizat poziția a noua în clasamentul final.

„Tricolorele au menținut România în top 10 olimpic, într-o probă extrem de competitivă”, a transmis Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR), salutând efortul fetelor într-o competiție dominată de națiunile alpine.

Aurul a revenit, surprinzător, gazdelor: italiencele Andrea Voetter și Marion Oberhofer au dominat ambele manșe (timp total 1:46.284).

Podiumul a fost completat de Germania (Dajana Eitberger și Magdalena Matschina, argint) și Austria (Selina Egle și Lara Michaela Kipp, bronz).

Raluca Strămăturaru: O carieră de două decenii sub semnul inelelor olimpice

Pentru Raluca Strămăturaru (40 de ani), această cursă a marcat un nou capitol într-o carieră impresionantă.

Legitimată la CSA Steaua și având gradul de sergent-major (după ce anterior a activat la vânători de munte), sportiva din Bușteni este la a cincea participare consecutivă la Jocurile Olimpice, fiind o prezență constantă din 2010 încoace.

Raluca Strămăturaru, care a fost portdrapelul României la festivitatea de deschidere din acest an, deține și recordul recent al delegației noastre: locul 7 la PyeongChang 2018 (simplu), cea mai bună clasare românească la o Olimpiadă de iarnă după 1994.

Carmen Manolescu: De la schi alpin, la debutul olimpic pe sanie

La polul opus, Carmen Manolescu (27 de ani) a trăit emoțiile debutului la o ediție de seniori, după experiența de la Jocurile Olimpice de Tineret din 2016.

Fostă practicantă de schi alpin reprofilată pe sanie la vârsta de 11 ani, Manolescu s-a declarat copleșită de anvergura evenimentului.

„Sunt convinsă că Jocurile Olimpice de seniori vor fi diferite. Să fii acolo cu sportivii de top din toată lumea va fi o experiență incredibilă! Încerc să trăiesc din plin această experiență”, a declarat sportiva pentru Eurosport, înainte de competiție.

Carmen Manolescu este o iubitoare a sportului în general, nu doar a saniei. În timpul liber, sportiva a dezvăluit că, iarna, atunci când este acasă, se dă cu schiurile și cu placa de snowboard. Vara merge cu bicicleta și este o fană a drumețiilor.

România este reprezentată la ediția a 25-a a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026 (6-22 februarie) de un lot format din 29 de sportivi. Până în acest moment, locul 9 obținut de echipajul de sanie reprezintă vârful de performanță al delegației tricolore.

