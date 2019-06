Reacții după calificarea României în semifinale la Euro 2019 de tineret și la JO 2020. Rădoi, supărat: ”Doi fani au lovit-o pe soția lui Manea”

Reacții din tabăra României, la TVR. Tricolorii sunt hotărâți să se întoarcă acasă cu trofeul de campioni europeni.

Dragoș Nedelcu, mijlocaș România U21: ”Era greu să ne gândim că vom câștiga grupa, dar am luat fiecare meci în parte și a reușit. Am scris o filă de istorie pentru România. Simt o mândrie când avem astfel de suporteri. În seara asta vom sărbătorii, iar de mâine ne vom gândi la Germania. Ne vom bate pentru finală cu milioanele lor de euro”.

Ionuț Radu, portar România U21: ”Le mulțumesc tuturor românilor pentru susținere. Vreau să dați timpul în spate să vedeți că am spus că vom ajunge cât mai departe. Am reușit ceva incredibil, ceva istoric. Le-am spus colegilor că românii vor lua cu asalt Italia, nu m-au crezut. România are o inimă mare. Putem învinge pe oricine. Sunt foarte dedicat. Vroiam să scriem istorie. Vreau să aveți încredere maximă în noi, o să vedeți că România va ajunge în topul lumii”.

Mirel Rădoi, selecționer România U21: ”Povestea continuă indiferent de adversarul din semifinale. Această performanță a fost umbrită de doi suporteri care au lovit-o pe soția lui Cristi Manea. Am meritat punctul obținut cu Franța. Suporterii au fost fabuloși. Ați fost minunați, sunteți minunați. Veniți alături de noi, să ne bucurăm în continuare”.

George Pușcaș, atacant România U21: ”Drumul nostru nu se va opri în semifinale, la cât entuziasm există. Suntem fericiți că am ajuns în semifinale cu șapte puncte din grupa asta infernală. Acum ne simțim obosiți, dar avem timp să ne recuperăm pân joi, la semifinala cu Germania. Dacă România a ieșit dintr-o astfel de grupă nu trebuie să ne mai gândim la adversari. Trebuie să continuăm să jucăm ca niște copii care i-au făcut mândrii pe români”.

Boboc, fundaș România U21: ”Nu prea realizăm ce am realizat. Nu contează cu cine jucăm în semifinale. Cu Franța ne-am făcut viața ușoară. Știam că e bun și egalul. Mulțumim fanilor”.

Darius Olaru, mijlocaș România U21: ”Am făcut un joc bun și cu Franța. Ne bucurăm, dar de mâine la muncă avem o semifinală cu Germania și vrem să jucăm finala”.

Ionuț Nedelcearu, fundaș România U21: ”Știam că doar prin muncă puteam obține calificarea. Ne-am sacrificat și am reușit. Momentul cheie a fost victoria cu Anglia din final. De atunci ne-am dat seama că ne califică. După ce am ieșit din grupa asta e normal să ne dorim să jucăm finala și să câștigăm trofeul”.

Adrian Petre, atacant România U21: ”E o bucurie enormă că ne-am calificat în semifinale și la Jocurile Olimpice. Vrem să câștigăm trofeul. Sperăm să ne revedem cu Franța în finală”.

Rus, fundaș România U21: ”Un asemenea grup nu știu dacă voi mai găsi la echipele de club. Ne dorim să jucăm finala și să câștigăm trofeul. Nu-mi e frică de nimeni”.

