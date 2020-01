De Daria Maria Diaconu,

Roger Federer, 38 de ani, 3 ATP, a obținut, marți, o victorie uluitoare, după ce a salvat nu mai puțin de șapte mingi de meci în fața lui Tennys Sandren, 28 de ani, 100 ATP. În setul trei, sportivul elvețian s-a enervat și a înjurat.

Federer a fost reclamat arbitrului de scaun de unul dintre arbitrii de linie.

Pentru că a înjurat, Roger Federer a fost amendat cu 2.700 de euro, potrivit ziare.com.

#Federer receives a warning for an audible obscenity – and safe to say he doesn’t agree…



To make matters worse, he’s just let slip of 0-40 on Sandgren’s serve… pic.twitter.com/vOAc8Vg7K4