De Daria Maria Diaconu,

Din 20 ianuarie până în data de 2 februarie se va desfășura primul turneu de mare șlem al anului, Australian Open.

Jucătorul elvețian de tenis Roger Federer a afirmat că mizează pe australianca Ashleigh Barty, lidera clasamentului WTA, pentru câștigarea turneului, relatează ziare.com.

„Ce an a avut, o încântare să o urmăresc jucând! Îmi place cum mixează jocul, cum folosește slice-ul și câtă varietate are. Acum se poate relaxa și își poate explora cu adevărat potențialul, iar asta mi s-a întâmplat și mie după ce am câștigat primul Grand Slam”, a declarat Roger Federer în cadrul unei conferințe de presă.

Ashleigh Barty

Ashleigh Barty, care are în palmares un singur turneu de mare șlem, este considerată și la casele de pariuri principala favorită la câștigarea turneului de la Melbourne.

FOTO: Hepta

Citeşte şi:

Top filme 2020 | Acestea sunt cele mai așteptate filme de anul viitor. Spielberg, Nolan și Villeneuve scot artileria grea

Crăciunul în jurul lumii: din Australia, în Statele Unite, în imagini

Ce generali de poliție, SRI și magistrați a iertat în alt dosar de abuz sexual de minori procurorul DIICOT căruia i se cere demisia după achitările din dosarul Țăndărei!

GSP.RO VIDEO Au apărut primele imagini cu „masacrul” din Tei Boboc! Momentul cand șeful „Clanului Sportivilor” e pus la pamant

HOROSCOP Horoscop 16 ianuarie 2020. Berbecii trec prin momente delicate