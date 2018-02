LIVE BLOG Români la Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Biatlonistul Marius Ungureanu va fi portdrapel

Români la Jocurile Olimpice de iarnă 2018. După ultimele ajustări, echipa olimpică a României pentru PyeongChang 2018 numără 28 de sportivi, dintre care o rezervă, și 27 de tehnicieni și oficiali.

Ceremonia de deschidere a JO de la Pyeongchang 2018, în direct la TVR și la Eurosport

A mai rămas o zi până la deschiderea oficială a Jocurilor Olimpice!



ACTUALIZARE 8 februarie. Mai mulți sportivi ruși, în jur de 60, care nu au primit dreptul a de concura din cauza problemelor legate de dopaj, au încă procese la TAS. Abia mâine, Tribunalul va anunța verdictul în ceea ce-i privește.

Sora lui Kim Jong-un va lua parte la Jocurile Olimpice de Iarnă din Coreea de Sud

ACTUALIZARE 7 februarie. Tricolorii se antrenează deja pe pârtiile din Coreea de Sud.



ACTUALIZARE 7 februarie. Organizatorii Jocurilor Olimpice de iarnă 2018, îngrijoraţi de răspândirea norovirusului

ACTUALIZARE 6 februarie.

Cu rezultatele mai greu, cu măscările – primii!

ACTUALIZARE 5 februarie. Conform previziunilor meteorologice, Jocurile Olimpice 2018 ar putea deveni cele mai reci din istorie. Ţinând cont de condiţiile meteo actuale, mai multe delegaţii încep să-şi pună probleme privind trimiterea reprezentanţilor lor pe stadionul olimpic pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice.

„Suntem un pic neliniştiţi în privinţa ceremoniei, care va avea loc seara (20,00 ora locală), privind modul în care vom putea asigura căldura pentru sportivii noştri dacă aceste temperaturi se menţin”, a explicat luni Peter Wardell, şeful misiunii Noii Zeelande în Coreea de Sud.

„Ne-au spus că vor fi în jur de -8, -10 grade Celsius, ceea ce este cald comparativ cu temperaturile de acum. Şi este destul de delicat să ţii sportivii afară timp de o oră şi jumătate”, a mai precizat responsabilul neozeelandez.

Organizatorii Jocurilor au în vedere, însă, asigurarea condiţiilor pentru ca sportivii şi cei 35.000 de spectatori să nu îngheţe. Ei vor construi o barieră destinată să blocheze vântul puternic şi vor instala 40 de aparate de încălzire exterioară, similare celor de la terase şi cafenele, precum şi 27 de zone încălzite.

De asemenea, va fi furnizat un kit de supravieţuire ce va cuprinde o pătură, mănuşi şi şosete groase, precum şi o pernă încălzită pe care spectatorii se vor putea aşeza.

ACTUALIZARE 5 februarie. Peste 50 de concurenţi care vor lua startul în probele de schi fond din cadrul Jocurilor Olimpice de la PyeongChang (9-25 februarie) au prezentat în cariera lor, cel puţin o dată, date sanguine suspecte, conform unei anchete a postului german de televiziune ARD.

Studiul relevă că naţiunea cea mai afectată este Rusia, cu 51 de fondişti cu date sanguine anormale, urmată de Germania (20 de sportivi), Franţa (18), Austria (16), Norvegia (16), Finlanda (15), Italia (12), Suedia (12), SUA (12), Elveţia (11) şi Canada (11).

ACTUALIZARE 5 februarie. Tricolorul, arborat la PyeonChang.

ACTUALIZARE. Cei 28 de sportivi și antrenorii lor au ajuns în Coreea de Sud. Ei s-au pozat imediat, pe aeroport, cu mascota Jocurilor, un tigru alb, Soohorang. “Sooho”, care înseamnă “protecție în coreeană, simbolizează protecția oferită sportivilor, spectatorilor și celorlalți participanți la jocurile olimpice. “Rang” vine de la grupul de litere din mijlocul cuvântului “Ho-rang-i” – tigru în coreeană, dar este și ultimul grup de litere din “Jeong-seon A-ri-rang”, un cântec popular din provincia Gangwon, cea în care vor avea loc întrecerile sportive.

Team Netherlands?? Canada?? Romania?? USA?? Australia?? finally arrived in Korea yesterday! ?? See the photos as they arrive in Incheon International Airport! 어제 2월 1일에는 네덜란드, 캐나다, 루마니아, 미국, 호주, 선수들이 한국 땅을 밟았습니다? pic.twitter.com/d8zOcxNpYB

