George Pușcaș este omul momentului în fotbalul românesc. A calificat naționala de tineret la Euro 2019 și face senzație la Palermo, liderul în Serie B. Bihoreanul are o presă excelentă în Italia, după ce a intrat din postura de «rezervă» și a decis de unul singur două meciuri de campionat ale formației sale. Dar cum este George, 'Pușchi' pentru prieteni, dincolo de teren? Profesionist, cuminte, respectuos, serios, bagă mâna în foc pentru el cunoscuții! Parcă nici n-ar fi român!

Avem atacant! E cuminte și lucrează cu un mental coach

La Oradea, George Ghiț (foto), 42 de ani, antrenorul care l-a debutat în Divizia B, la un meci cu Mioveni, își freacă mâinile de mulțumire: 'Mă bucur pentru George. I se întâmplă lucruri pe care le merită. Are calități de număr 9 veritabil, este un jucător autentic de careu, greu de marcat, cu forță. Este un oportunist în fața porții, a învățat să se demarce și joacă într-un campionat greu. Este și foarte muncitor, stă mult după antrenamente, pentru a se pregăti suplimentar. De asemenea, psihic stă excelent, are un mental extraordinar. A suferit o transformare incredibilă. Din câte știu, în Italia lucrează cu un mental coach care nu este plătit de club. A luat viteză mare moda asta cu mental coach-ul. Descoperirile neuro-științei sunt extrem de căutate. Între doi sportivi bine antrenați, ce anume poate face diferență? Partea psihică. Iar asta îi ajută foarte mult pe sportivi. Uitați-vă că a fost «rezervă» la Palermo, dar nu s-a lamentat. A intrat și a marcat. Asta înseamnă putere mentală'.



George Ghiț

Momentul de cumpănă

George Pușcaș a plecat în 2013 în Italia, fiind acontat de Inter Milano. 'Era greu să joace la Inter, dar a fost un punct de plecare în cariera lui. Este un copil educat, care își respectă meseria. Este și cuminte. A primit o educație bună din partea familiei. Tatăl său are o firmă de comerț. Sora lui îi este alături. Sunt foare uniți. Ca pasiuni, văd că moda îl preocupă mai nou, mai ales că a trăit în Milano, capitala modei', spune tehnicianul. George a avut un moment de cotitură, în Peninsulă, în anul promovării cu Benevento. După două intervenții chirurgicale în cinci luni, nimeni nu mai credea în el. Cei de la Benevento nu mai știau cum să-l arunce, dar a revenit extraordinar și, aproape miraculos, a dus echipa în Serie A.

Visează la Anglia

George Pușcaș a plecat de-acasă de la vârsta de 12 ani și a răzbit într-un mediu exigent. Visul lui rămâne Premier League. '«Pușchi» crede că i se potrivește mult campionatul Angliei. Așa îmi spune. Însă, în Italia s-a adaptat repede. Vorbea mai bine italiana decât noi, dupâ doar câteva luni', dă din casă tehnicianul, care îl aseamănă ca stil cu Viorel Moldovan. 'Era peste nivelul celor de vârsta lui. Așa că, la Liberty juca și la o grupă mai mare, ca vârstă'. George a dat probe la Arsenal şi la Bordeaux, înainte să fie remarcat de şeful scouterilor de la Inter. A fost ochit de Casiraghi, fost șef al scouterilor la Inter.

Poveste vânătorească

George Puşcaş este născut la Marghita, apoape de Balc, localitate făcută celebră de partidele de vânătoare ale lui Ion Ţiriac. Provine dintr-o familie în care n-a dus grija zilei de mâine. Am omorât şi eu un mistreţ!', a şocat tânărul. E, vorba vine. Aveam doar 13 ani şi am mers cu tata la vânătoare. Se pune că l-am doborât eu, nu?', şi-a continuat puștiul povestea vânătorească. Tatăl său conduce o firmă de Protecţia Muncii, iar mama este contabilă. George mai are o soră, Andreea (25 de ani), care a terminat Relaţii Internaţionale în Oradea. E foarte frumoasă', dă asigurări George.

'Nu e ca Daminuță'

Început a fost promițător la Inter, dar la un club mare nu are nimeni timp. George s-a acomodat foarte repede la Inter, deşi s-a accidentat la lotul naţional şi a pornit cu o pauză de trei săptămâni. A învăţat repede italiana, într-o lună ş i jumătate. E un băiat isteţ, crescut într-o familie bună. E jucătorul echipei Liberty Oradea, care l-a împrumutat la Inter până la vară. George a stat şase ani la internatul clubului din Salonta. Nu se compară cu Alibec, Daminuţă şi alţii care au trecut pe la Inter. E un băiat serios, iar când Inter l-a luat, era liderul generaţiei ‘96', explicau cei care l-au dus în Italia, acum 5 ani.



George Pușcaș, în tricoul Interului

Oradea-i fruncea

A fost ca o predare de ștafetă, la Ploiești. Între bihorenii Pușcaș (Palermo) și Keșeru (Ludogoreț) sunt 10 ani distanță în 'buletin' (22, față de 32), dar o multitudine de asemănări, dincolo. Ambii au plecat de-acasă de la fragedă vârstă, tot la un deceniu distanță. Unul în Italia, la Inter (2013), altul în Franța – la Nantes (2003). Nu s-au impus la cluburile care i-au achiziționat, dar și-au luat revanșa după. Pușcaș este revelația liderului din Serie B, iar Keșeru funcționează ca o 'mașină de goluri' la campioana Bulgariei. Iar împreună au fost 'gemenii golului' sâmbătă, într-o seară normală, dar absolut necesară, pentru naționala României. Din Ardeal provine și cel de-al treila marcator, Nicolae Stanciu, născut într-un sat de lângă Alba Iulia.

La tenis, nu se mai poate fără mental coach

Mental coach-ul este deja o modă și în tenis. Simona Halep a recunoscut că a fost ajutată de un psiholog sportiv, în sezonul în care a devenit numărul 1 mondial și a triumfat la Roland Garros. Și nu a colaborat doar cu unul, ci chiar cu doi: psihologul sportiv Alexis Castori, un star în domeniu, și românul Silviu Zancu. De asemenea, jucătorul de tenis Marius Copil a pus 'explozia' din finalul acestui sezon și pe sprijinul primit de la mental coach. Arădeanul s-a lăsat ghidat de sfaturile lui Ioan Popoviciu.

