„Știu că sunt ca un ou care se ciocnește de o stâncă”. Cenzură generală în China, după ce jucătoarea de tenis Shuai Peng l-a acuzat de viol pe un înalt oficial comunist

Peng a scris marți, 2 noiembrie, o postare pe contul ei oficial de Weibo, în care îl acuză pe fostul vicepremier şi fost membru al Comitetului permanent al Biroului Politic Comunist, Zhang Gaoli, acum pensionar în vârstă de 75 de ani, că a forţat-o să întrețină relaţii sexuale.

Postarea a fost ştearsă, după ce a fost lansată pe cea mai populară reţea de socializare din China, dar mulți dintre urmăritorii sportivei avuseseră timp să o copieze.

„Ştiu că, având în vedere puterea ta, nu ţi-e frică de mine, vicepremier Zhang Gaoli, dar chiar dacă sunt singură, ca un ou care se ciocneşte de o stâncă sau ca o molie care intră într-o flacără, voi spune adevărul despre tine”, afirmă ea în postare.

Potrivit lui Peng, povestea a început în jurul anului 2007, când Zhang era liderul partidului comunist, filiala din Tianjin, oraş-port aflat la aproximativ 100 de kilometri est de Beijing. Zhang a rupt contactul, după ce a fost promovat în Comitetul permanent al Biroului Politic din Beijing, potrivit postării. Sportiva nu a explicat clar circumstanțele primei lor întâlniri.

Shuai Peng.

Forțată să facă sex, cu soția liderului comunist „de pază”

În postarea sa, Shuai Peng a spus că Zhang a forţat-o să întreţină relaţii sexuale cu el după ce au jucat tenis. „Am fost foarte speriată. În după-amiaza aceea, am refuzat mai întâi. Nu m-am putut opri din plâns. De frică am cedat şi am făcut sex”, a spus ea.

Ea a adaugat că soţia liderului ştia despre asta şi „a fost de pază afară”.

Peng spune că mai târziu a devenit amanta lui Zhang, până la o ceartă care a avut loc săptămâna trecută.

Ea precizat că nu are dovezi care să-şi susţină afirmaţiile.

„Întotdeauna ţi-a fost teamă că ascund un aparat de înregistrat. Cu siguranţă vei nega sau vei ajunge până acolo încât să mă ataci”, a scris ea, adresându-se persoanei în cauză.

Nu aș putea descrie cât de dezgustată am fost și de câte ori m-am întrebat sunt încă un om? Mă simt ca un cadavru ambulant. În fiecare zi în care jucam, mă întrebam care persoană sunt eu cu adevărat, cea de pe teren sau cea din afara lui. Shuai Peng:

În 2013, Zhang Gaoli a fost promovat în funcţia de viceprim-ministru şi ales dintre cei şapte membri ai Comitetului permanent al Biroului Politic condus de Xi Jinping. S-a retras din funcția de vicepremier în 2018.

Zhang Gaoli, la o conferință din 2017.

Peng şi-a continuat cariera, devenind numărul 1 la dublu, câştigând 23 de turnee internaţionale, inclusiv Wimbledon în 2013 şi Paris în 2014.

Niciodată o acuzaţie în stilul #MeToo nu a vizat o persoană atât de importantă în China. Sistemul chinez încă refuză să recunoască faptul că hărţuirea sexuală şi violenţa sunt o problemă socială.

CNN nu a putut verifica în mod independent autenticitatea postării inițiale și a contactat-o pe Peng, precum și Biroul de Informații al Consiliului de Stat al Chinei, însă nu a primit niciun răspuns.

Cenzură pe scară largă

Mișcarea #MeToo din China a vizat în trecut cadre universitare, lucrători din ONG-uri și celebrități. Dar aceasta este prima dată când ajunge în eșaloanele superioare ale Partidului Comunist.

Pe măsură ce acuzațiile lui Peng au făcut furori online, cenzura a intervenit cu o viteză și o ferocitate nemaivăzute în niciunul dintre cazurile anterioare #MeToo.

Postarea ei lungă, publicată la scurt timp după ora 22.00. marți, a fost ștersă în mai puțin de 30 de minute.

Capturile de ecran au circulat inițial pe scară largă pe rețelele sociale și în grupurile de chat private, dar au fost cenzurate și ele, împreună cu alte postări care discutau cazul.

Contul verificat al lui Peng, care are peste jumătate de milion de urmăritori, a rămas activ pe Weibo, dar a fost blocat de la căutări, iar toate secțiunile de comentarii de sub postările ei anterioare au fost și ele închise.

Într-un semn al nivelului fără precedent de cenzură, chiar și o pagină de discuții Weibo despre tenis a fost închisă pentru comentarii.

Pe Douban, site-ul chinez de recenzii a filmelor asemănător IMDB, pagina emisiunii „Prime Minister and I” a fost cenzurată, după ce utilizatorii au discutat cazul lui Peng în secțiunea sa de recenzii.

În ciuda cenzurii, mulți utilizatori de rețele sociale și-au exprimat sprijinul pentru Peng.

„Cât de disperată și neputincioasă trebuie să fi fost”, a postat un blogger de tenis popular, cu peste 200.000 de urmăritori. „Sper să fii în siguranță”, a adăugat el.

„Postarea va dispărea, contul va dispărea, justiția va dispărea, dar nu va dispărea durerea”

„Nu știu ce să mai spun în afară de a mă ruga să fie în siguranță. Am acceptat implicit că acest incident va dispărea de pe internet – postarea va dispărea, contul va dispărea, justiția va dispărea; nu va dispărea durerea care chinuiește victima, nu va dispărea frica de următoarea victimă”, a spus un alt internaut.

Ambele postări au fost șterse ulterior.

Cenzura minuțioasă contrastează puternic cu răspunsul la alte cazuri recente #MeToo, cum ar fi acuzațiile de viol împotriva starului pop canadian-chinez Kris Wu.

Acelui scandal i s-a permis să capete o mare amploare pe rețelele de socializare, în timp ce presa de stat a amplificat acuzația, cenzurându-l pe Wu pentru decadența sa morală.

Ulterior, Wu a fost arestat sub suspiciunea de viol.

„Trebuie să realizăm cât de remarcabil este pentru Peng Shuai să aleagă să vorbească. Puțini oameni ar avea curajul să facă asta, pentru că ar putea fi în detrimentul siguranței lor și a familiei lor”, a spus Lv Pin, un o proeminentă feministă chineză, stabilită la New York.

Supraviețuitorii agresiunilor sexuale sunt stigmatizați în China, atât la nivel oficial, cât și în rândul publicului. Dar în ultimii ani, un număr tot mai mare de femei s-au adunat în jurul victimelor care au vorbit, pe măsură ce mișcarea #MeToo a luat avânt.

Activista feministă din New York, a spus că Peng a stârnit o largă simpatie publică și pentru că a avut în cariera ei profesională.

Shuai Peng.

Este o femeie cu adevărat remarcabilă, gloria Chinei, o persoană faimoasă în lume. Chiar și femei ca ea pot fi prinse într-o situație dificilă ca aceasta. Acest lucru arată cât de multe obstacole trebuie să depășească peste femeile chineze în căutarea lor pentru egalitate și independență. Lv Pin, activistă feministă:.

„Nimeni nu știe ce se va întâmpla cu ea”

„Toată lumea este îngrijorată pentru ea. Nimeni nu știe ce se va întâmpla cu ea. Cred că atenția publicului pentru caz este cea mai mare protecție a ei”, a adăugat ea.

Shuai Peng este o figură inconfundabilă în circuitul feminin. Are două titluri câștigate și la simplu, însă rezultate cu adevărat impresionate a reușit în circuitul de dublu: 23 de titluri, printre care și două de Mare Șlem (Roland Garros 2014 și Wimbledon 2013). În prezent, ocupă locul 189 la dublu și 248 la simplu.

