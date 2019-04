Simona Halep, după victoria cu Caroline Garcia din Fed Cup: „Cred că mentalul a făcut diferența”

„A fost o atmosferă incredibilă. Le mulțumesc tuturor pentru susținere. Garcia a jucat extraordinar. Pentru că am luptat, am reușit în sfârșit să câștig.Nu voiam să joc trei ore, dar mă bucur că am reușit să rezist până la final. Cred că mentalul a făcut diferența. Am fost mai puternică la final. Fiecare game contează într-un astfel de meci. Cred că a fost un meci excelent pe zgură. Pot orice dorește căpitanul. O să dau tot ce am pentru victoria României”,a declarat Simona Halep, citată de telekomsport.ro.

