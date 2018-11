”All stars” la etapa de Super Rally de la București: Titi Aur, Mihai Leu, Simone Tempestini!

În zona Bucureștiului în care aveau loc în urmă cu șase decenii legendarele curse „de la șosea” va avea loc pe 17 noiembrie ultima etapă din Campionatul Național de Super Rally.

Traseul de concurs va fi amenajat pe Bulevardul Kisselef, între Arcul de Triumf și Piața Victoriei. Etapa de Super Rally este al doilea eveniment major de motorsport pe care Capitala îl găzduiește după etapa internațională de drift din 2016.

Deținătorii a peste 20 titluri de campioni absoluți la raliuri și viteză în coastă vor fi prezenți la startul rundei care închide cortina peste campionatul intrat anul acesta în calendarul competițional al Federației Române de Automobilism Sportiv.

Titi Aur, Simone Tempestini, Bogdan Marișca, Mihai Leu, Lucien Hora, Paul Andronic, Bogdan Cuzma, Marco Tempestini, Andrei Dumitrescu și Lucian Răduț sunt piloții de top din România care se vor întrece săptămâna viitoare. De asemenea, Mihai Leu, organizatorul etapei, a anunțat că la start vor fi prezenți și piloți din străinătate, pregătind mai multe surprize în acest sens.

Competiția amintește de celebrele curse „de la șosea”, așa cum erau cunoscute etapele naționale organizate în perioada interbelică în aceeași zonă și de unde nu lipsea lumea bună a Capitalei, inclusiv Regele Carol. Unul dintre cei care participau pe atunci la concursuri, Marin Dumitrescu (99 de ani), este unul dintre invitații de sâmbăta viitoare, mai ales că nepoții săi, Silviu și Andrei Dumitrescu, ultimul campion național absolut la viteză în coastă anul acesta, vor fi prezenți la etapă.

„Suntem bucuroși că am reușit să aducem acest concept și în Capitală, mai ales într-o zonă centrală, și chiar dacă am avut un timp scurt la dispoziție, am reușit să găsim un traseu. Cu siguranță, pe viitor, vom face îmbunătățiri din toate punctele de vedere dacă această cursă va deveni o tradiție”, a declarat Leu.

Cursa efectivă de pe 17 noiembrie va începe de la ora 15:00, însă fanii motorsportului îi pot vedea pe piloți și în calificările care vor începe încă de dimineață. Imediat după ceremonia de premiere, Alina Irimia va susține un concert pe scena special amenajată.

Evenimentul de la București va decide și piloții care vor urca pe podiumul final al sezonului, toți campionii automobilismului sportiv românesc urmând să fie celebrați pe 9 decembrie, la exclusivistul Venue Ballroom & Events din Timișoara, la Gala Campionilor FRAS.

Mihai Leu organizează primul campionat național de super rally. Nadia Comăneci, alături de organizatori