Partida de la Cluj a început alert, iar gazdele au dat lovitura în minutul 15, când Stanojev a deschis scorul cu un șut din interiorul careului.

După alte 5 minute, oaspeții au rămas în inferioritate numerică, Monday Etim (20) fiind eliminat pentru un fault dur la Mikanovic.

Cu avantaj numeric în teren, U Cluj și-a dublat avantajul până la pauză, Lukic (45) reluând în poartă pe lângă portarul ieșit în întâmpinare.

Același Lukic (51) a mai înscris o dată în debutul părții secunde, ducând scorul la un neverosimil 3-0 pentru U Cluj.

În replică, Universitatea Craiova a ratat două mari ocazii în minutul 78 prin Teles și Cicâldău, dar de înscris au mai înscris o dată tot ardelenii, prin Nistor (87).

A fost a opta victorie consecutivă pentru U Cluj în campionat, fiind cea mai lungă serie cu victorii din istoria clubului în Superligă.

În urma acestui rezultat, U Cluj s-a desprins în fruntea clasamentului la trei puncte de locul doi, ocupat de Universitatea Craiova, devenind principala favorită la câștigarea titlului de campioană.

Au evoluat echipele:

U Cluj: Gertmonas – Mikanovic (72 Silva), I. Cristea, Coubiș, Chipciu – Ov. Bic – Mendy, Drammeh (81 Codrea) – Stanojev (64 Macalou), Lukic (81 Nistor), El Sawy (72 Trică). Antrenor: Cristiano Bergodi

Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu (83 Badelj) – Mora, Cicâldău (79 Al. Crețu), Anzor, Fl. Ștefan (58 Bairam) – D. Matei (58 Băsceanu), Assad (58 Nsimba), Monday Etim. Antrenor: Filipe Coelho

În următoarea etapă din play-off, U Cluj va întâlni în deplasare pe Dinamo, iar Universitatea Craiova va juca pe teren propriu cu Rapid.

