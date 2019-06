VIDEO / Eroul României cu Germania, Pușcaș, în presa italiană: ”Aștept oferte”. Ce-a zis căpitanul Radu

”Tot ceea ce am făcut în acest turneu a fost incredibil. România este, consider eu, mândră de noi. Toți suporterii care au fost azi și la toate partidele… Noi am jucat acasă, practic. Cu această susținere a fost incredibil.

Nimeni nu ne dădea vreo șansă. Am făcut tot ce a depins de noi, tot ce am avut înăutru am dat, iar asta era important. Nu pot să reproșez nimic nimănui.

Păcat că n-am putut ajunge în finală, dar am făcut ceva important. Nu știu ce va fi în continuare. Trebuie să mă recuperez după acest turneu, apoi mă voi gândi ce va fi. Aștept oferte”.

Radu: ”Am spus că venim să facem o mare surpriză și așa a fost”

Și portarul Ionuț Radu, căpitanul naționalei, a vorbit cu italienii. ”Sunt mulțumit pentru ceea ce am făcut. Era visul nostru să ajungem la Olimpiadă, dar există și această amărăciune după acest European, pentru că nu ne mulțumeam cu puțin.

Doream să ajungem în finală, dar nu a fost scris așa. Trebuie să ținem capul sus și să privim înainte.

După părerea mea, trebuia să ținem un pic mai mult de minge, dar ne-am prăbușit fizic, pentru că timpul pentru recuperare a fost puțin. Am avut doar două zile la dispoziție.

Nu căutăm alibiuri, pentru că am venit aici să jucăm fotbal. Nu avem scuze. La început am spus că venim să facem o mare surpriză și așa a fost”, a afirmat jucătorul de la Genoa.