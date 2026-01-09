Proiectul este coordonat de MAI, prin Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), iar termenul de implementare este stabilit pentru 31 august 2026.

Valoarea totală a contractului se ridică la peste 1,12 miliarde de lei, din care aproximativ 933 de milioane de lei reprezintă fonduri eligibile din PNRR, finanțarea fiind asigurată prin componenta de asistență financiară rambursabilă.

Ambulanțele vor fi distribuite atât echipajelor SMURD, cât și Serviciilor de Ambulanță Județene și Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, contribuind la reînnoirea parcului auto utilizat în intervențiile medicale de urgență.

Proiectul prevede achiziționarea a 1.000 de ambulanțe de tip B și 200 de ambulanțe de tip C, toate echipate cu tracțiune 4×4, capabile să intervină în condiții dificile de teren și vreme. Până în prezent, autoritățile au recepționat deja 378 de ambulanțe de tip B și 96 de ambulanțe de tip C, care au fost repartizate la nivel național.

Inițial, în anul 2022, fusese identificată o finanțare pentru doar 591 de ambulanțe, prin Programul Dezvoltare Durabilă. Revizuirea PNRR din 2025 a permis însă extinderea proiectului și finanțarea integrală a necesarului printr-un singur program, ceea ce a accelerat procesul de modernizare a sistemului de urgență.

Reprezentanții DSU subliniază că această investiție reprezintă un pas important pentru creșterea capacității de răspuns la urgențe, pentru siguranța personalului medical și paramedical și pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite cetățenilor, în special în zonele greu accesibile.

