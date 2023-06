Institutul filipinez de vulcanologie și seismologie (Phivolcs) a recomandat evacuarea tuturor persoanelor aflate pe o rază de 6 kilometri sau în „zona de pericol” a vulcanului Mount Mayon, din cauza pericolului de căderi de pietre și alunecări de teren.

De când nivelul de alertă vulcanologică a fost ridicat joi la 3 din 5, 88% dintre locuitorii care trăiesc în zona de pericol au fost evacuați, iar eforturile de relocare a celorlalți sunt în curs de desfășurare, a precizat Biroul de informare al provinciei filipineze.

WATCH: Mayon Volcano glows in the night sky as lava and bright orange rocks fall down its slopes this evening.



State volcanologists earlier placed Mayon under Alert Level 3, warning nearby residents of possible explosive activity.



? Jolly Gozon, Lowie Quijada/CNN Philippines pic.twitter.com/GUsKLh3xuC