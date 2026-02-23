Cea mai recentă oprire, începută în decembrie 2022, ridică întrebări despre viitorul acestui colos industrial, a cărui repornire completă este estimată la un costul amintit și o durată de trei luni.

Provocările repornirii combinatului Liberty Galați

Paul Cîrlănaru, CEO al Casei de Insolvență Transilvania (CITR), una dintre firmele care administrează concordatul Liberty Galați, alături de Euro Insol, a declarat că repornirea integrală a combinatului ar necesita o investiție suplimentară de 200 de milioane de euro, pe lângă suma ce va fi achitată de viitorul cumpărător la licitație.

Prima licitație, cu un preț de pornire de 709 milioane de euro, este programată pentru 12 martie, conform aceleiași surse.

Repornirea combinatului Liberty Galați poate urma două scenarii principale, în funcție de strategia noului proprietar.

Prima opțiune, mai ieftină și rapidă, presupune reactivarea laminoarelor, care ar costa aproximativ 10 milioane de euro. Aceasta ar include cheltuieli pentru energie, gaz și mentenanță. Totuși, pentru ca această variantă să fie profitabilă, Liberty ar trebui să producă intern bramele necesare, deoarece importul acestora ar reduce considerabil marja de profit.

Potrivit experților din industrie, laminoarele ar deveni rentabile doar dacă ar produce 100.000 de tone de oțel pe lună, ceea ce ar genera venituri de circa 40 de milioane de euro lunar.

Tollingul – soluție temporară, dar riscantă

O altă alternativă discutată este contractarea unei firme externe pentru activitatea de tolling la laminoare.

Aceasta ar produce oțel pe baza bramelor furnizate de o altă companie, iar Liberty Galați ar primi o cotă redusă din profit, de până la 5%, pentru a acoperi cheltuieli precum salariile și utilitățile.

Totuși, această soluție temporară implică riscuri majore. În cazul unor avarii sau necesității de înlocuire a echipamentelor, nici Liberty, nici firma de tolling nu ar putea să-și asume costurile de reparație, ceea ce ar putea duce la sistarea operațiunilor.

Repornirea completă, soluția ideală, dar costisitoare pentru Liberty Galați

Cea mai viabilă soluție economică rămâne repornirea integrală a fluxului cald, care permite combinatului să funcționeze la capacitate maximă, conform designului său inițial. Aceasta ar presupune repornirea întregii linii tehnologice – de la aglomerare, furnale, oțelărie, turnare continuă, până la producerea de brame.

Costurile estimate se ridică la 200 de milioane de euro, incluzând stocurile necesare de materii prime, consumabile și mentenanță. Perioada necesară pentru această repornire totală este estimată la trei luni, dintre care laminoarele ar putea fi funcționale în patru până la șase săptămâni.

Cu toate acestea, chiar și după finalizarea procesului tehnologic, rămân două probleme majore de rezolvat: obținerea certificatelor de carbon necesare pentru viitoarea producție și refacerea forței de muncă.

Din cauza opririlor repetate și a neplății salariilor timp de patru luni, o mare parte dintre angajați au ales să plece, lăsând secțiile combinatului fără personal suficient.

Situația incertă a combinatului din Galați

Activitatea combinatului a fost afectată sever de contextul economic global și de războiul din Ucraina, care au dus la creșterea prețurilor la energie și materii prime, precum și la scăderea cererii de oțel.

Opririle repetate, dintre care ultimele două au durat câte un an fiecare, au complicat și mai mult situația economică a Liberty Galați.

În acest context, cea de-a zecea repornire ar putea marca un nou început pentru combinatul gălățean, însă viitorul său depinde în mare măsură de strategia și investițiile noului proprietar.

Situația financiară a Liberty Galați

Combinatul siderurgic Liberty Galaţi este deţinut de grupul Liberty al investitorului indiano-britanic Sanjeev Gupta.

Combinatul, deținut de grupul Liberty al lui Sanjeev Gupta, se află în concordat preventiv din martie, pentru a încerca să evite insolvența printr-un plan de restructurare aprobat în august de instanță și creditori.

Datoriile totale se ridică la aproximativ un miliard de euro, jumătate fiind către statul român.

În 2022, Liberty Galați a înregistrat o cifră de afaceri de 2,1 miliarde de lei, în scădere de la 3,6 miliarde lei în anul precedent, și pierderi de 1,6 miliarde lei, conform datelor Ministerului de Finanțe.

Liberty Galați este cel mai mare producător de oțel integrat din România, cu o capacitate de producție de aproximativ 3 milioane de tone de oțel pe an, pentru clienți din domeniul construcțiilor, naval, petrolier și gaze, precum și cel al producției de energie regenerabilă.

Pe 4 februarie, Ilie Bolojan a anunțat că Liberty Galați va fi declarat obiectiv de importanță strategică. De asemenea, Guvernul spunea că va susține salariile și siguranța combinatului, până la o licitație internațională.

