Procesul de vânzare a combinatului

Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați, care sunt tratate ca un ansamblu funcțional unic, vor fi scoase la licitație împreună.

„Activul pus în vânzare este în bloc, adică vizează laolaltă activele ambelor companii, pentru că ele constituie un tot funcțional. Ceea ce am reușit noi să facem a fost să corelăm cele două proceduri de concordat, astfel încât deciziile să fie comune, aliniate și să se poată face o valorificare în bloc”, a explicat Paul Cîrlănaru, CEO-ul Casei de Insolvență Transilvania (CITR), unul dintre administratorii concordatari ai companiei, pentru Profit.ro.

Până în prezent, mai multe companii importante și-au manifestat interesul pentru această achiziție, printre care UMB Grup România (controlată de Dorinel Umbrărescu), JSW Steel (India), Jindal Group, Galiawa Group (Irak), DeLong Steel (China), KMC Steel (Turcia), Metinvest (Ucraina) și un consorțiu european coordonat de Steel Mont, un trader de mărfuri din Germania.

Planul de vânzare, accelerat din cauza datoriilor

Administratorii concordatari, CITR și Euro Insol, și-au propus să accelereze cât mai mult procesul de vânzare pentru a reduce datoriile acumulate și a facilita repornirea activității.

„Obiectivul nostru este să accelerăm acest proces cât mai mult, dat fiind că există un volum important de datorii curente care se acumulează, cât și nevoia de a trece cât mai repede la repornirea activității și de a păstra forța de muncă”, a mai declarat Paul Cîrlănaru.

Pentru a participa la licitație, investitorii trebuie să achiziționeze caietul de sarcini, care conține toate informațiile necesare, și să se înscrie oficial, oferind o garanție de participare sub forma unei scrisori de garanție bancară.

Eșecul planului inițial de restructurare al Liberty Galați

Vânzarea combinatului vine ca o soluție de urgență după ce planul inițial de restructurare a companiei, care presupunea o capitalizare de cel puțin 120 de milioane de euro din partea grupului GFG Alliance, deținut de miliardarul Sanjeev Gupta, a eșuat.

„Acționarul nu a adus sub nicio formă contribuția menționată. În consecință, activitatea de producție a încetat, motiv pentru care compania a început din nou să acumuleze pierderi și să se decapitalizeze”, a explicat Cîrlănaru.

Potrivit estimărilor CITR, investitorul care va achiziționa combinatul va avea nevoie de încă 200 milioane de euro pentru a reporni producția la nivelul istoric de 2 milioane de tone de oțel pe an.

„Pe lângă cheltuielile de repornire și cheltuielile curente, trebuie să asiguri stocuri suficient de mari pentru a asigura continuitatea producției și a nu fi nevoit să o întrerupi. Ne bazăm pe estimările noastre din ultimele luni asupra nevoilor viitoare ale combinatului”, a precizat CEO-ul CITR.

Deși investitorilor nu li se va impune să continue activitatea siderurgică la Liberty Galați, Cîrlănaru consideră că, având în vedere prețul mare al activului, este puțin probabil ca cineva să-l achiziționeze doar pentru a-l valorifica la fier vechi.

„Este evident că un investitor care este dispus să investească aproape 700 milioane de euro într-un astfel de activ va trebui să aibă în vedere și costul funcționării acestuia. Nu e un proces de privatizare care să impună condiții pentru activitatea ulterioară. Este un proces de valorificare menit să identifice un nou proprietar capabil să susțină activitatea combinatului și acoperirea datoriilor acestuia”, a declarat acesta.

Plata datoriilor Liberty Galați

Prețul de pornire de 690 milioane de euro este destinat să acopere integral datoriile către creditorii garantați și către bugetul de stat, inclusiv către fosta EximBank și ANAF.

„Creditorii garantați și cei bugetari au prioritate absolută, urmând ca apoi să se facă distribuiri, conform legii, în mod echitabil, către celelalte categorii de creditori”, a explicat Cîrlănaru.

Un obstacol major cu care s-a confruntat combinatul în ultimii ani a fost costul ridicat al certificatelor de emisii de carbon, o problemă comună în industria siderurgică europeană.

Conform lui Cîrlănaru, orice măsuri guvernamentale care ar facilita funcționarea acestei industrii ar putea încuraja investițiile pe termen lung.

„Știm bine că siderurgia se află sub presiune la nivel european. Tot ansamblul de reglementări din zona certificatelor de carbon reprezintă un aspect pe care orice investitor interesat îl va lua în considerare”, a adăugat acesta.

Salvarea temporară: contractul cu Electrica SA

Un pas important pentru menținerea activității pe termen scurt a fost semnarea unui contract de furnizare de energie electrică pe cinci luni cu grupul Electrica SA.

„Mai existau echipamente, utilaje, pe care Liberty le putea oferi ca garanții pentru acest contract, și acestea au fost puse ca atare în înțelegerea cu Electrica. Însă asta nu afectează în niciun fel procesul de atragere a unui nou investitor, ci doar oferă siguranță pentru combinat până la momentul identificării acestuia”, a explicat Cîrlănaru.

Acest proces de vânzare este una dintre ultimele șanse ca Liberty Galați să își continue activitatea și să își recapete stabilitatea financiară. În contextul economic european dificil pentru sectorul siderurgic, viitorul combinatului rămâne incert, dar administratorii concordatari speră ca licitația din martie să atragă un investitor serios, capabil să susțină activitatea companiei pe termen lung.

