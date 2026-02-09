Printre aceste necunoscute se numără vânzarea propriu-zisă a combinatului Liberty Galați, prețul licitației, intențiile potențialului cumpărător, păstrarea angajaților calificați și plata datoriilor către creditori.

Sanjeev Gupta e patron la Liberty Galați, dar firma e în mâna unui administrator concordatar

În prezent, Liberty Galați se află într-o situație financiară critică, cu activele gajate către stat sau creditori privați. Cu toate acestea, miliardarul anglo-indian Sanjeev Gupta rămâne acționarul majoritar al companiei, dar nu mai deține activele combinatului.

Deși deține acțiunile Liberty Galați și controlează Consiliul de Administrație, administrarea firmei este asigurată de un administrator concordatar, conform legislației în vigoare.

Guvernul României a intervenit pentru a susține combinatul din Galați, asigurând plata salariilor prin Fondul de garantare și continuitatea furnizării de energie.

3 scenarii pentru salvarea combinatului Liberty Galați

Cu toate acestea, viitorul combinatului depinde de unul dintre cele trei scenarii posibile, fiecare cu implicații majore pentru Gupta și pentru creditorii chirografari.

Primul scenariu presupune ca Gupta să vândă Liberty Galați unui nou proprietar, stabilit prin negocieri private. În acest caz, procesul de vânzare ar putea aduce stabilitate, dar ridică semne de întrebare privind prețul și viitoarele investiții.

Al doilea scenariu, mai complicat, implică crearea unei noi firme de către noul proprietar al activelor, desemnat în urma licitației. Această entitate ar putea prelua salariații combinatului, integral sau parțial, dar lasă creditorii chirografari în situația de a încerca să-și recupereze banii de la Gupta.

Administratorul Remus Borza a menționat această posibilitate încă din august 2025. Noua companie ar avea controlul asupra capitalului, activelor viabile, materiei prime și produselor, generând venituri din vânzarea acestora.

Ultimul scenariu ar transforma creanțele statului în acțiuni, statul devenind acționar majoritar la Liberty Galați.

Schimbări la Liberty Galați

Miliardarul Sanjeev Gupta ar deveni acționar minoritar, având opțiunea de a-și vinde acțiunile sau de a intra într-o asociere. Aceasta ar reprezenta o schimbare radicală în structura de proprietate a combinatului.

Un semnal al dorinței de schimbare în conducerea combinatului a apărut recent, săptămâna trecută, când Aida Nechifor a fost numită director general, înlocuindu-l pe Ajay Aggarwal.

Această decizie ar putea indica o direcție nouă pentru Liberty Galați, în contextul încercării de eliminare a lui Gupta din ecuația combinatului. Viitorul Liberty Galați rămâne incert, iar soluțiile depind de decizii rapide și strategice care să asigure continuitatea activității.

Situația financiară a Liberty Galați

Combinatul siderurgic Liberty Galaţi este deţinut de grupul Liberty al investitorului indiano-britanic Sanjeev Gupta.

Combinatul, deținut de grupul Liberty al lui Sanjeev Gupta, se află în concordat preventiv din martie, pentru a încerca să evite insolvența printr-un plan de restructurare aprobat în august de instanță și creditori.

Datoriile totale se ridică la aproximativ un miliard de euro, jumătate fiind către statul român.

În 2022, Liberty Galați a înregistrat o cifră de afaceri de 2,1 miliarde lei, în scădere de la 3,6 miliarde lei în anul precedent, și pierderi de 1,6 miliarde lei, conform datelor Ministerului de Finanțe.

Liberty Galați este cel mai mare producător de oțel integrat din România, cu o capacitate de producție de aproximativ 3 milioane de tone de oțel pe an, pentru clienți din domeniul construcțiilor, naval, petrolier și gaze, precum și cel al producției de energie regenerabilă.

