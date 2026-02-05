„Un aspect important este acțiunea de salvare a combinatului siderurgic Liberty de la Galați. Ne propunem să îl declarăm obiectiv de importantă strategică, ca să putem demara o procedură de licitație internațională pentru preluarea lui și să asigurăm siguranța combinatului în lunile următoare și plățile pentru oamenii de acolo, sub formă de ajutoare, ca să nu ne pierdem angajații și să creăm o problemă importantă în zona Galați”, a spus Ilie Bolojan, relatează Economedia.ro.

Un număr de 200 de angajați ai Liberty Galați au protestat pe 20 ianuarie 2026 în fața Prefecturii, scandând „Vrem să muncim, nu să cerșim”, nemulțumiți că nu și-au mai primit salariile de aproape trei luni.

De asemenea, Tribunalul Galaţi a aprobat modificarea Planului de restructurare pentru Liberty Galaţi, propusă de consorţiul administratorilor Euro Insol şi CITR, deschizând astfel drumul către valorificarea combinatului siderurgic şi atragerea unui investitor strategic.



