Sărbătorile de iarnă sunt pentru unii momentul prielnic de a face spectacol pozând în Bunul Samaritean. Unii oameni ajută însă familiile nevoiașe tot timpul anului și fără să iasă neapărat în evidență. Este și cazul Liviei Mansour, din Constanța, care, cu ajutorul prietenilor și al constănțenilor, reușește să aducă zâmbetul pe buzele a sute de oameni, majoritatea copii.

Totul a început în anul 2012, când Livia Ciobanu – Mansour a văzut pe un grup de Facebook al mămicilor din Iași că se mobilizau pentru a duce donații la copiii din spitalele din zona lor. A ajutat și ea cât a putut, apoi a aflat despre un grup din Constanța – Mămici Constănțene. Acestea organizau și ele o strângere de fonduri ca să cumpere lapte, pampers, creme și alte lucruri necesare unor copii abandonați în Spitalul Județean.

Atunci a luat inițiativa și a format un grup de aproape 20 de fete cu care a început să colaboreze și chiar au făcut un spectacol caritabil în acel an la un centru comercial din Constanța.

„Lunile treceau și îmi doream să fac mai mult. Prietenele mele, din păcate, nu au putut să vină tot timpul și ușor-ușor am rămas doar câteva. Am decis să facem totul sub o formă legală și am înființat cu două dintre prietene – Lavinia Popescu și Mihaela Scutariu – Asociatia Umanitară Zâmbet pentru Suflete. Treptat, s-au alăturat și alte fete care aveau aceleași afinități ca noi – Nejla Dervis, Stela Belu, Lumi Adam, Simona Culcsâz“, povestește Livia.