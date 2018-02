Organismul nu poate rezista mult timp la oscilațiile mari de temperatură. De aceea, temperaturile de vară din timpul iernii duc la slăbirea organismului și apariția unor boli grave. Aceste diferențe rece – cald de la o zi la alta schimbă capacitatea organismului de a se adapta. Mai mult, din 2009, gripa nu mai este specifică lunilor de iarnă, ci se manifestă și în lunile august și septembrie. Profesorul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, a explicat, la interviurile Libertatea Live, despre consecințele schimbărilor climatice asupra organismului uman.

Bolile infecțioase specific sezonului rece apar și vara, iar virusurile care cândva circulau într-o emisferă a Planetei, acum pot circula în paralel în ambele emisfere. Reducerea vaccinării face ca, de la un an la altul, virusurile să se modifice, iar o gripa ușoară pentru unele persoane, să devină letală pentru altele. De aceea, profesorul Adrian Streinu Cercel ne sfătuiește ”să nu ne jucăm cu viața noastră”.

Organismul nu poate rezista mult timp la oscilațiile mari de temperatură

Pentru a ne pregăti organismul să răspundă bine în fața virusurilor, trebuie să ținem cont de calitatea hranei, de viața socială, de mediu.

”Când sunt schimbări bruște de temperatură, trebuie să avem grijă cum ne îmbrăcăm. Organismul nu poate rezista mult timp la oscilațiile mari de temperatură. Nu trebuie exagerat în niciun sens”, atenționează Adrian Streinu Cercel.

Schimbările climatice au dus la modificarea unor caracteristici ale bolilor

”În ultimul deceniu, asistăm la ceea ce se numește patomorfoză, adică nimic nu prea mai semană cu nimic în patologia infecțioasă, atât din punct de vedere al sezonalității, cât și din punct de vedere al manifestărilor clinice. Sunt boli care și-au păstrat caracterisitice generale, dar altele și-au modificat foarte mult aceste caracteristici. Ca, de exemplu, varicela. Varicela trebuia să fie la sfârșitul iernii -începutul primăverii, și am avut tot anul, indiferent că a fost cald sau frig. Nu și-a mai păstrat sezonalitatea de sezon rece”, explică profesorul Streinu Cercel.

Aceeași situație este și la gripă, care din 2009 nu mai este specifică lunilor de iarnă.

”Am avut gripă și în august și septembrie, când erau călduri foarte mari și nu era treaba virusului gripal să fie în circulație. Aceste diferențe rece – cald de la o zi la alta ne schimbă nouă posibilitatea de adaptabilitare, adaptabilitatea devine mai redusă. Nu toate persoanele suferă de acest lucru. Cei sănătoși, fără patologii asociate, se adaptează mai bine și nu sunt la risc”, spune Adrian Streinu Cercel.

Gripa a suferit modificări în ultimii ani

Dacă acum doi ani, vorbeam de trei tulpini de virus gripal incluse în vaccin, acum vorbim de patru tulpini de virus gripal.

”Vârful gripei este acum în apogeu, din punct de vedere calendaristic, și nu termic. Sunt în circulație mai multe virusuri gripale. Dacă până acum doi ani vorbeam de trei tulpini de virus gripal incluse în vaccin, acum vorbim de patru tulpini de virus gripal, 2A și 2B, astfel încât acoperirea din punct de vedere epidemiologic să fie cât mai bună cu putință”, adaugă Adrian Streinul Cercel.

Virusuri gripale circulă în paralel în ambele emisfere, ceea ce nu era posibil în urmă cu 40-50 de ani

În laboratoarele internaționale care supraveghează evoluția gripală s-a constatat că există o serie de tulpini care circulă în paralel în ambele emisfere.

”Acest lucru nu era posibil prin anii 1970-1980”, subliniază Adrian Streinu Cercel

Aceste virusuri sunt cunoscute ca fiind agresive. Atunci când autoritățile de sănătate publică iau în calcul posibilitatea vaccinării, se duc spre acele patologii care au în spate mortalitatea.

”Cu virusul gripal nu prea este de joacă”

Virusul gripal este unul dintre cele mai cunoscute virusuri la nivel planetar, care a dat pandemii și a a cauzat milioane de decese de-a lungul timpului.

”Virsul gripal, din 1918 și mult înainte a dat pandemii. Cu virusul gripal nu prea este de joacă. Așa se face că, în momentul de față, sunt câteva categorii la risc: obezi, persoane cu afecțiuni cardiovasculare, neurologice, respiratorii (BPOC) și femeia gravidă. Femeia însărcinată este la risc să dezvolte forme grave de gripă, chiar mortale. De aceea, vaccinarea antigripală nu este o joacă. Ea nu trebuie lăsată la latitudinea oricui, dacă vrea sau nu vrea să se vaccineze”, mai spune medicul.

Profesorul Adrian Streinu Cercel precizează că, după pandemia din 2009, Ministerul Sănătății a decis vaccinarea personalului medical, dar atunci a fost mare scandal. În luna august 2009, au venit experții americani, care au spus că ”a nu se vaccina personalul medical este ca și când un chirurg ar intra în sală fără să se spele pe mâini”.

”De ce să vină americanii să spună acest lucru, dacă lucrurile sunt evidente și ar trebui preluate imediat. Primele care trebuie să se vaccineze sunt cadrele medicale, care intră în contact cu pacienții” mai spune managerul Institutului Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”.

Vaccinarea a scăzut și în Europa, de aceea incidența bolilor a crescut

”Sunt probleme și cu rujeola, care trebuia să se stingă de mult, dar vaccinarea a scăpat de sub control, am scăzut sub 80 acoperire vaccinală, avem risc de apariție a epidemilor. Virusul nu a așteptat, a găsit momentul prielnic și a atacat. Că e virus românesc sau străin, nu a contat. Toată Europa s-a confruntat cu scăderea vaccinării”, adaugă profesorul Streinu Cercel.

Bolile sunt tot mai agresive, prin scăderea imunizării

”Un virus, cu cât trece mai mult de la o persoană, virulența lui la a cincea, a șasea persoană este mai mare și ca atare forma mai severă. Nouă persoane spun că au o formă ușoară, al zecelea este lat în pat. În ultimă instanță, ne jucăm cu viața noastră Vrem să înțelegem acest lucru bine”, mai spune medicul.

Gripa poate da complicații letale, care pot apărea la orice persoană.

”Sezonul trecut am avut foarte multe encefalite asociate gripei, acum avem leziuni musculare asociate gripei, mai ales la copii. Fiecare virus nou care are o mică modificare în structura antigenică se setează și se duce pe alți receptori”, explică medicul.

Adrian Streinu Cercel subliniază că vaccinarea ne protejează de boli.

”Vaccinurile ne securizează proprii copii. Ne putem pregăti pentru aceste schimbări numai prin politici de sănătate constante și sustenabile. Așadar, statul vine cu politici de sănătate, iar una este vaccinarea. Avem spitalele pline de oameni care nu s-au vaccinat. Într-o zi, la camera de gardă sunt 100 de persoane cu gripă”, mai spune medicul.

