Poliția a descoperit manipulări ale timpilor de conducere și 14 defecțiuni grave

Autocarul românesc a fost oprit în timpul unor controale rutiere pentru vehicule grele. Polițiștii au descoperit nereguli în înregistrările privind timpii de conducere și de odihnă ai șoferului, documente esențiale pentru prevenirea oboselii la volan.

După verificarea actelor, autoritățile au cerut o inspecție tehnică suplimentară. Experții din landul Burgenland au identificat 14 defecțiuni considerate periculoase și grave. În aceste condiții, călătoria nu a mai putut continua.

Ce s-a întâmplat cu studenții

La bord se aflau 29 de studenți români care participau la un proiect al Uniunii Europene, Erasmus+. Autoritățile au decis oprirea imediată a autocarului și au depus plângeri la administrația districtuală Neusiedl am See și la Parchetul din Eisenstadt.

Ulterior, pentru ca tinerii să își poată continua drumul spre Franța, a fost pus la dispoziție un autocar de înlocuire.

Un al doilea caz, la doar o zi distanță

La scurt timp după acest incident, un alt autocar a fost oprit în același punct de frontieră. De această dată era vorba despre un autocar austriac care venea din Kosovo spre Salzburg, cu 50 de pasageri la bord.

Și în acest caz au fost descoperite nereguli privind timpii de conducere și 15 defecțiuni grave, iar vehiculul a fost scos din circulație.

Înregistrările timpilor de conducere sunt verificate pentru a preveni oboseala șoferilor, una dintre principalele cauze ale accidentelor grave cu autocare. Defecțiunile tehnice descoperite la Nickelsdorf au fost considerate suficient de serioase pentru a opri imediat călătoria.