Proprietarul barului din Elveția, arestat după incendiul mortal

Autoritățile elvețiene au luat această măsură din cauza riscului ca acesta să fugă din țară, potrivit Daily Mail. Procurorii îi investighează pe Jacques Moretti și pe soția sa, Jessica, cetățeni francezi, pentru omor prin neglijență și alte infracțiuni.

Proprietarul barului a fost audiat timp de şapte ore vineri dimineaţă de către procuratură. La fel şi soţia sa, care a fost lăsată în libertate.

Îngrijorările privind o posibilă fugă a cuplului Moretti în Franța, țară care nu își extrădează cetățenii, au fost amplificate de o declarație a autorităților din cantonul Valais, care, în urmă cu doar cinci zile, anunțau că nu există motive pentru măsuri restrictive.

„Nu există suspiciuni că inculpații intenționează să evite procedurile penale sau pedeapsa previzibilă fugind”, susțineau aceștia.

Ancheta scoate la iveală deficiențe grave de securitate la barul Le Constellation

Autoritățile municipale au recunoscut că nu au efectuat inspecții privind siguranța la incendiu din 2019, fapt ce a stârnit indignare publică. De asemenea, un fost angajat al barului a dezvăluit că stingătoarele erau sub cheie, iar ieșirea de urgență era adesea încuiată.

Anchetatorii suspectează că incendiul a pornit în subsolul barului din stațiunea Crans-Montana, unde sticle de șampanie cu artificii atașate au fost ridicate prea aproape de un strat de spumă fonoizolantă, aparent extrem de inflamabilă. Experții sugerează că acest material ar fi provocat un fenomen de tip „flashover”, care a dus la aprinderea simultană a întregului spațiu închis, blocând evacuarea tinerilor aflați în interior.

Între victimele incendiului se numără persoane de 19 naționalități diferite, inclusiv un cetățean român. Jumătate dintre cei decedați aveau sub 18 ani, unii fiind chiar și de 14 ani.

Riscurile erau cunoscute încă din 2019

Un videoclip difuzat luni de postul elvețian RTS, filmat în timpul Revelionului din 2019, arată că riscul era cunoscut de mult timp. În imagini, un angajat al barului avertizează: „Atenție la spumă!”, în timp ce sunt servite sticle cu artificii.

„Acest video este șocant”, a declarat avocatul Romain Jordan, care reprezintă mai multe familii afectate, potrivit AFP. El a subliniat că „există o conștientizare a riscului – și posibil o acceptare a acestuia”.

La o ceremonie de comemorare organizată recent, Mathias Reynard, consilier de stat al cantonului Valais, și-a exprimat regretele pentru tragedie: „Ca adulți, ca lideri politici, cel puțin putem să ne cerem scuze, în numele întregii comunități. Nu vom uita niciodată această zi”.

Familile victimelor cer răspunsuri clare. „Ne așteptăm ca toți clienții noștri, familiile, să primească răspunsuri… și ca toate responsabilitățile, de la A la Z, să fie stabilite”, a declarat avocatul Romain Jordan.

Familiile vor să știe „cum a fost posibil ca o astfel de tragedie să aibă loc în Elveția, în ciuda tuturor măsurilor legale și de supraveghere existente”.

Familia Moretti a declarat marți că sunt „devastați și copleșiți de durere” și au promis „cooperare deplină” cu anchetatorii.

Autoritățile continuă să investigheze de ce atât de mulți minori se aflau în bar și dacă normele de siguranță împotriva incendiilor au fost respectate.

