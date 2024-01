Un avion al companiei Japan Airlines a izbucnit în flăcări după ce s-a ciocnit cu un alt avion în timp ce a aterizat pe o pistă de pe Aeroportul Internațional Tokyo, marți seară.

New evacuation footage- According to the Tokyo Fire Department, at least 17 crew members and passengers on Japan Airlines Flight 516 are confirmed to be injured.#planecrash #Japan #Japon #landing #fire #tokyo pic.twitter.com/crHcYViCQh — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) January 2, 2024

Autoritățile locale spun că 17 pasageri au fost răniți în timpul evacuării, dar niciunul nu a suferit răni care să-i pună viața în pericol. Printre pasageri se aflau și opt copii, a scris Sky News.

Watch the harrowing evacuation from a #Japan Airlines plane as it catches fire. Brave actions amid chaos – stay tuned for updates#Tokyo pic.twitter.com/jRnOF4KQ7n — Surajit (@surajit_ghosh2) January 2, 2024

Zborul 516 Japan Airlines a plecat de pe aeroportul New Chitose, aproape de orașul Sapporo, pe insula de nord Hokkaido, la ora locală 16:00 (07:00 GMT). Sapporo se află la aproximativ 832 km nord de Tokyo. Potrivit site-ului Flightradar, aeronava a aterizat pe aeroportul Haneda la ora locală 17:47 (08:47 GMT).

„Tocmai am fost martorii unui miracol. Este de necrezut cum au putut să scoată toți pasagerii din acel avion”, a declarat pentru Sky News un fost pilot comercial.

Jurnalistul și autorul Christian Martini, care se află la Tokyo, a vorbit și el despre evacuarea în doar 90 de secunde a întregului avion: „Da, e asemănător cu un miracol, în care 367 de oameni pot ieși dintr-un avion plin. Deci, acesta este un avion plin de oameni din care se poate ieși în 90 de secunde, împreună cu echipajul și căpitanul, și toți sunt în viață”, a spus Martini, în Direct, pentru India Today.

Japan Airlines plane Airbus A350 fully engulfed in flames after collision at Tokyo airport, with evacuation of over 380 passengers. Stay safe every one.#Japan || #JapanEarthquake



pic.twitter.com/VrtTEp0Jo0 — Haris Arshad (@harris00071) January 2, 2024

Profesorul Graham Braithwaite, de la Universitatea Cranfield din Marea Britanie, a lăudat eforturile depuse de echipajul de cabină și de piloții de la bordul zborului Japan Airlines (JAL). „Japonia deține un record fenomenal în ceea ce privește siguranța transporturilor. Evacuarea a avut succes și readuce în atenție cât de mult s-a investit în pregătirea echipajului de cabină. Ei pun accent pe siguranță. Membrii echipajului sunt ultimii oameni care au ieșit din avion și au făcut o treabă incredibilă”, a declarat pentru BBC profesorul Braithwaite.

