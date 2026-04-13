Publicarea raportului, amânată până la limită

Termenul final pentru această dezvăluire anuală este 31 martie. ORF a folosit mereu acest termen la maximum. În 2026, datele au fost făcute publice abia în dimineața zilei de marți, după ce au fost transmise anterior ministrului media, Andreas Babler (SP).

Raportul pentru 2025 indică o scădere a numărului celor care câștigă peste 170.000 de euro anual, de la 74 în 2024 la puțin peste 60, în urma pensionărilor. Totuși, ajustarea salarială de aproximativ 3,5% determinată de inflație a dus la includerea unor noi angajați în această categorie.

În privința salariilor de top, cea mai mare schimbare vine după plecarea lui Robert Kratky, fostul „câștigător al piramidei salariale” cu un venit anual de 473.000 de euro. Potrivit sursei citate, Kratky, starul Ö3, a surprins prin anunțul său neașteptat de retragere în august.

Acum, liderul salarial al ORF este Pius Strobl, șeful departamentului principal. În 2025, acesta a câștigat aproape 470.000 de euro, depășindu-l chiar pe președintele Austriei. Strobl a devenit o figură controversată din cauza implicării sale în cazul Weissmann și luptă pentru o pensie de lux, pentru care ORF a alocat 2,3 milioane de euro.

Cu toate acestea, este important de notat că salariile făcute publice de firmele austriece sunt exprimate în varianta brută, iar salariile între 105.000 și 1 milion de euro sunt taxate de stat cu 50%, deci, în final, reprezentanții de top ai televiziunilor austriece iau doar jumătate din sumele menționate.

Venituri ale directorilor sub pragul de 300.000 de euro

Fostul director general Roland Weissmann a avut în 2025 un venit anual de aproximativ 430.000 de euro. Alți doi angajați au depășit pragul de 300.000 de euro: Hannes Aigelsreiter și Peter Schöber, directorul ORF III. În schimb, Eva Schindlauer, directorul financiar, a câștigat 280.000 de euro.

Armin Wolf, cel mai bine plătit jurnalist

Armin Wolf, prezentatorul emblematic al ZiB 2 și redactor-șef adjunct, a avut un venit de 275.000 de euro, fiind cel mai bine plătit jurnalist al ORF. În clasamentul salarial, urmează directorii Kathrin Zierhut-Kunz, Ingrid Thurnher, Stefanie Groiss-Horowitz și Harald Kräuter, fiecare cu aproximativ 270.000 de euro. Waltraud Langer, directoarea regională din Salzburg, a câștigat 265.000 de euro.

Raportul anterior, publicat în martie 2025, îl plasa pe Robert Kratky în fruntea listei, cu un venit de 472.702 de euro. Totodată, Pius Strobl ocupa poziția a doua, cu 451.710 de euro, urmat de Roland Weissmann (427.500 de euro), directorul ORF III, Peter Schöber (301.319 euro), și directorul financiar Eva Schindlauer (279.972 de euro).

Astfel, raportul anual al ORF rămâne o sursă de interes pentru public, dezvăluind nu doar veniturile angajaților, ci și activitățile adiționale ale acestora, care generează venituri suplimentare.

Cu cât sunt plătiți șefii TVR și Radio România

TVR are aproximativ 2.100 de angajați, iar 80% din bugetul său, finanțat în mare parte de stat cu aproximativ 450 de milioane de lei anual, este alocat pentru salarii, potrivit declarațiilor lui Dan Turturică, fostul președinte-director general al instituției. În același timp însă, audiențele emisiunilor TVR rămân extrem de scăzute, adesea „sub 0,5, uneori aproape de 0,0”, relatează HotNews.

Conform declarațiilor de avere, fostul președinte Dan Turturică a câștigat 220.348 de lei în 2023, echivalentul unui salariu mediu lunar de 18.200 de lei. Șeful Societății Române de Radiodifuziune, Răzvan Dincă, a avut însă venituri anuale de 273.135 de lei, adică un salariu lunar de 22.700 de lei, cu 50% mai mare decât cel al președintelui României, conform Cotidianul.ro.

Pe lângă aceștia, alți membri din conducerea TVR și SRR cumulează venituri substanțiale. De pildă, Radu F. Alexandru a obținut 49.068 de lei de la SRR, pe lângă o pensie specială de 121.368 de lei și o pensie obișnuită de 83.580 de lei. Similar, Radu Herjeu a câștigat din diverse surse, inclusiv televiziuni și SRR, peste 175.000 de lei în 2023.

În acest context, indemnizațiile pentru membrii Consiliului de Administrație al TVR au fost de 43.308 lei pe an, ceea ce înseamnă un venit lunar de 3.609 lei. Însă mulți dintre aceștia au și alte surse de venit. Spre exemplu, Lucian Ghimisi a cumulat peste 213.000 de lei din mai multe locuri de muncă, în timp ce Anca Elena Dindirică a încasat peste 172.000 de lei din activitatea la TVR Craiova, Consiliul de Administrație și cabinetul său de psihologie, după cum arată datele publicate de Cotidianul.ro.

Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
