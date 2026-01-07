Potrivit datelor recente oferite de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și citate de Economica, suma medie plătită către beneficiarii pensiilor din acest sistem a crescut considerabil, ajungând la echivalentul a peste 12 pensii lunare medii de stat sau aproape 27 de pensii lunare minime.

Această creștere este remarcabilă, având în vedere că sistemul se află, în prezent, la jumătatea unui ciclu complet de viață.

În primele nouă luni ale anului 2025, fondurile de pensii administrate privat au efectuat plăți în valoare de 1,78 de miliarde de lei către 52.531 de beneficiari (inclusiv rudele participanților decedați). Activul mediu încasat de aceștia a fost de aproximativ 34.000 de lei, o creștere semnificativă față de cei 31.000 de lei înregistrați la jumătatea anului. Această valoare este cu 50% mai mare decât activul mediu din conturile celor care contribuie încă la sistem.

Pensia medie de stat în anul 2025 a fost de 2.800 de lei pe lună (33.600 de lei pe an), în timp ce pensia socială minimă s-a situat la 1.280 de lei lunar. Procentual, 79,8% din plățile efectuate în cadrul Pilonului 2 au fost pentru beneficiarii care au împlinit vârsta legală de pensionare, 7,8% pentru rudele participanților decedați și 12,5% pentru cazurile de invaliditate.

Structura plăților și preferințele beneficiarilor

În 2025, 73% dintre beneficiari au preferat plățile unice, comparativ cu cele eșalonate. Pentru deschiderea dreptului la pensie, au fost realizate plăți unice de un miliard de lei și plăți eșalonate de 419 milioane de lei. În cazul deceselor, s-au înregistrat plăți unice de 117 milioane de lei și eșalonări de 21 de milioane de lei, iar pentru invaliditate, plățile au fost de 181 de milioane de lei (unice) și 42 de milioane de lei (eșalonate).

Fondurile cu cele mai mari ponderi în totalul plăților au fost FPAP NN (33%), FPAP AZT Viitorul Tău (24%) și FPAP Metropolitan Life (13%).

ASF subliniază că plata pensiilor pentru beneficiarii care au ajuns la vârsta legală de pensionare reprezintă 60% din totalul efectuărilor financiare ale fondurilor administrate privat.

O schimbare legislativă majoră

După 17 ani de funcționare fără o legislație specifică pentru plata pensiilor private, sistemul Pilonului 2 beneficiază acum de un cadru legal clar. Legea promulgată recent de președintele Nicușor Dan introduce reguli noi menite să protejeze beneficiarii și să optimizeze structura plăților.

Conform noii legi, participanții pot retrage inițial maximum 30% din activul personal net, în timp ce restul de 70% va fi plătit eșalonat pe o perioadă de maximum șapte ani. Suma lunară va fi echivalentă cu pensia socială minimă, de 1.280 de lei.

Dacă după cei șapte ani rămân bani în cont, aceștia vor fi virați integral printr-o ultimă plată. Această schimbare legislativă promite să aducă mai multă stabilitate și transparență în Pilonul 2, asigurând beneficii mai mari pentru cei care contribuie la acest sistem.

