Peste 30 de miliarde de euro s-au strâns din pilonul 2

Peste 8,3 milioane de români contribuie lunar la Pilonul II de pensii, conform datelor publicate de Observatornews.ro. Acest sistem, administrat de șapte fonduri private, a acumulat peste 150 de miliarde de lei, echivalentul a 30 de miliarde de euro.

Bucureștiul, Ilfovul și Clujul sunt zonele cu cele mai mari contribuții lunare. În contrast, județele Vrancea, Bistrița-Năsăud și Maramureș înregistrează, în medie, cele mai mici sume virate. Media națională a contribuției lunare este de 384 lei.

Cum se calculează contribuția la Pilonul 2

Contribuția la Pilonul 2 de pensii este calculată ca un procent din venitul brut lunar, în prezent fiind 4,75% din salariul brut.

Această cotă face parte din contribuțiile obligatorii la asigurările sociale (CAS), care totalizează 25% din venitul brut, din care 20,25% merg către pensia publică (Pilonul I) și 4,75% către fondul de pensii private (Pilonul II).

Câți bani plătesc românii, în funcție de salariu

Pentru un salariu brut de 5.000 de lei, contribuția lunară este de aproximativ 238 de lei, totalizând aproape 2.850 de lei anual. La un salariu de 3.000 de lei brut, suma lunară este de circa 142 de lei, adică 1.700 de lei pe an.

Contribuțiile sunt virate lunar de angajator către bugetul asigurărilor sociale, iar apoi o parte este redirecționată către fondul de pensii private ales de participant, unde sunt administrate și investite pe termen lung.

Dacă ești liber profesionist, modalitatea și frecvența plăților pot varia conform legislației fiscale în vigoare. Astfel, contribuția la Pilonul II nu este o sumă suplimentară, ci o parte din contribuțiile sociale obligatorii pe care le plătești oricum.

Cine administrează banii din Pilonul 2

Banii din Pilonul 2 de pensii din România sunt administrați de fonduri de pensii private autorizate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF):

  • Pentru Pilonul 2 există mai mulți administratori, printre care companii precum Allianz-Țiriac, BCR Pensii, BRD Pensii, și altele.
  • Aceste fonduri investesc contribuțiile participanților în mod prudent și diversificat, conform legislației, în instrumente financiare precum titluri de stat, acțiuni listate sau fonduri mutuale.
  • Conturile personale ale participanților sunt separate de conturile administratorilor, iar banii nu pot fi folosiți în alte scopuri.
  • Participanții au acces permanent online la informații despre sumele acumulate, istoricul contribuțiilor și randamentul investițiilor.
  • Sumele acumulate în Pilonul 2 sunt proprietatea participanților și pot fi moștenite în cazul decesului acestora.
  • Contribuția obligatorie în Pilonul 2 este de 4,75% din venitul brut, parte din CAS (contribuția la asigurările sociale).
Ce este Pilonul 2 de pensii

Pilonul 2 reprezintă o formă privată obligatorie de economisire pentru pensie în România, introdusă în 2008. Acest sistem completează pensia publică (Pilonul 1) și funcționează astfel:

  • Toți angajații cu vârsta sub 35 de ani sunt obligați să contribuie lunar cu un procent din venitul brut (aproximativ 4,75%) într-un cont personal deschis la un fond de pensii private.
  • Banii acumulați în Pilonul 2 sunt administrați de fonduri de pensii private, care îi investesc în diverse active financiare pentru a genera un randament pe termen lung.
  • Conturile din Pilonul 2 sunt individuale și sumele economisite devin proprietatea cotizanților, care le pot accesa la pensionare.
  • Sistemul este reglementat și supravegheat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).
  • Pilonul 2 oferă o sursă suplimentară de venit la pensionare, având ca scop îmbunătățirea securității financiare a cetățenilor pe termen lung.

Astfel, Pilonul 2 este o componentă esențială a sistemului de pensii din România, asigurând o sursă privată de economisire și investire pentru pensionarii de mâine.

De ce a fost introdus Pilonul 2 în România

Pilonul 2 de pensii a fost introdus în România în anul 2008 ca parte a reformei sistemului de pensii, cu scopul de a asigura o sursă suplimentară de venit la pensionare, dincolo de pensia publică (Pilonul I). Motivele principale pentru introducerea Pilonului II sunt:

Reducerea presiunii financiare asupra bugetului de stat și a sistemului public de pensii, prin transferarea unei părți din contribuțiile de asigurări sociale către fonduri private administrate individual.

Oferirea angajaților posibilitatea de a-și acumula economii individuale pentru pensie, astfel încât să aibă o securitate financiară mai bună la bătrânețe.

Creșterea randamentului contribuțiilor prin investiții gestionate profesionist în diverse active financiare, ceea ce poate conduce la o pensie mai mare decât în sistemul de stat redistributiv.

