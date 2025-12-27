În urma investigațiilor, polițiștii au identificat și reținut un suspect. Este vorba despre un tânăr de 23 de ani din Toplița, a transmis IPJ Harghita. Ancheta a relevat că tânărul ar fi sustras mașina lăsată nesupravegheată și, ulterior, ar fi fost implicat în două accidente rutiere, ambele soldate doar cu pagube materiale. Acestea au avut loc în municipiul Toplița și în orașul Borsec, relatează Agerpres.

Conform poliției, suspectul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentrație de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, în vederea determinării exacte a nivelului alcoolemiei. În plus, verificările din baza de date a Poliției Române au arătat că acesta nu deține permis de conducere pentru niciun tip de vehicul.

Tânărul a fost dus la sediul Poliției Municipiului Toplița pentru audieri. În urma probatoriului efectuat, oamenii legii au decis reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Potrivit Agerpres, suspectul urmează să fie prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Toplița, pentru a stabili luarea unei eventuale măsuri preventive.

