Abonamentul Disney+ cu reclame va costa cu 2 dolari mai mult, în SUA, ajungând la 11,99 dolari pe lună.

Varianta premium fără reclame va avea o creștere de 3 dolari, ajungând la 18,99 dolari lunar.

Abonamentele anuale premium se vor scumpi cu 30 de dolari, până la 189,99 dolari. De asemenea, pachetele combinate cu Hulu și ESPN+ vor fi mai scumpe.

Disney+ a fost lansat în noiembrie 2019 la un preț de 6,99 dolari pe lună. De atunci, serviciul a înregistrat scumpiri succesive, ca parte a strategiei de reducere a pierderilor și de transformare a streamingului într-un motor de creștere.

Aceste majorări vin într-un moment în care compania se confruntă cu critici legate de gestionarea emisiunii „Jimmy Kimmel Live!”.

ABC, filială Disney, a retras temporar emisiunea săptămâna trecută din cauza unor comentarii controversate ale gazdei.

Unii fani au anunțat pe rețelele sociale că își anulează abonamentele Disney+ în semn de solidaritate cu Kimmel. Cu toate acestea, compania a anunțat că emisiunea va reveni în difuzare.

Divizia de streaming a Disney a atins pentru prima dată profitabilitatea anul trecut. Aceste creșteri de prețuri fac parte din planul companiei de a consolida profiturile din platformele digitale.

În cadrul prezentării rezultatelor financiare din trimestrul al treilea, Disney a sugerat posibilitatea unor creșteri de prețuri. Compania se așteaptă la o creștere modestă a numărului de abonați Disney+ în al patrulea trimestru fiscal.

În România, un abonament Disney+ Standard costă 34,99 lei pe lună, iar unul Premium 59,99 lei pe lună.

