În urma impactului extrem de puternic, mașina a fost proiectată în afara carosabilului, într-un șanț, iar șoferul a rămas încarcerat și a murit pe loc.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, în accident au fost implicate un autotren și un autoturism, în fiecare vehicul aflându-se doar conducătorul auto.

Șoferul autoturismului a fost prins între fiarele contorsionate și a fost extras de pompieri, însă medicul ajuns la fața locului a constatat decesul, leziunile fiind incompatibile cu viața.

Conducătorul autocamionului, un bărbat de 51 de ani, a primit îngrijiri medicale la locul accidentului.

Pentru intervenție au fost mobilizate de urgență o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, două echipaje SMURD și 12 pompieri.

Polițiștii au demarat cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului și au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

