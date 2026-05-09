În urma incidentului, linia de tramvai 21 a fost blocată pentru aproximativ o oră, potrivit Societății de Transport București (STB).

O persoană a anunțat pe grupul de Facebook, „Info Trafic Bucuresti și Ilfov” că un om în vârstă, de 75 de ani, ar fi trecut pe culoarea rosie a semaforului fix când tramvaiul plecase din stație.

„L-a lovit ușor, a căzut și s-a lovit cu capul de asfalt. Era conștient când a plecat cu salvarea”, a precizat aceasta, pe grupul de Facebook.

Momentan, nu sunt disponibile informații oficiale despre starea victimei.

STB a confirmat pe platforma X că linia 21 a fost blocată din cauza unui „eveniment de circulație” și că a fost necesară devierea traseului tramvaielor. Ulterior, compania a transmis că Linia 21 funcționează normal pe Șoseaua Colentina de la ora 13:06.

