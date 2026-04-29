Recent, Primăria Municipiului București a anunțat un mic progres pe șantier: au sosit primele șine pentru linia de tramvai construită de la zero, iar montarea lor a început pe segmentul Brașov – Râul Doamnei.

Viața într-un șantier permanent

Locuitorii suportă consecințele unor lucrări care trenează de aproape un deceniu. Delia Mihalache, fondatoarea Inițiativei Prelungirea Ghencea și activistă pentru acest proiect din 2013, descrie situația ca fiind „inumană”.

„De la strada Brașov până la Mărăcineni, vreo 3 kilometri, se face și o oră. Dimineața și seara se circulă bară la bară. Trotuarele sunt pline de noroi. Trăim într-un șantier. Este inuman ce se întâmplă aici”, povestește Delia Mihalache pentru Adevărul.

Istoricul proiectului și cauzele blocajelor

Deși extinderea arterei era discutată încă din 2006, lucrările au demarat abia în 2019, când administrația Gabrielei Firea a semnat contractul cu Trustul de Clădiri Metropolitane.

Termenul inițial de finalizare era de doar 2 ani, însă proiectul s-a blocat rapid din trei motive majore:

  • 1. Lipsa exproprierilor: Din cauza dezvoltării imobiliare masive din zonă, exproprierile deveniseră extrem de scumpe. Aflându-se la un pas de colaps financiar, primăria le-a amânat, lăsând constructorului front de lucru doar pe segmentul Strada Brașov – Strada Râul Doamnei.
  • 2. Proiectare dezastruoasă: Proiectul tehnic, întocmit în grabă de Compania Municipală de Dezvoltare Durabilă, a ignorat o mare parte din rețelele subterane de utilități. Doar pe porțiunea dintre Brașov și Râul Doamnei a fost nevoie de 80 de dispoziții de șantier pentru a adapta planurile la realitatea din teren.
  • 3. Capacitatea slabă a constructorului: Ritmul de lucru al Trustului de Clădiri Metropolitane a rămas foarte lent chiar și după schimbarea administrației (mandatul lui Nicușor Dan), primele două tronsoane fiind terminate abia în toamna anului 2024.

Stadiul actual al lucrărilor pe cele 5 tronsoane

  • Tronsonul 1 (Capătul tramvaiului 41 – Str. Brașov): Este aproape gata, iar recepția lucrărilor a fost făcută pentru finalul lunii martie.
  • Tronsonul 2 (Str. Brașov – Str. Râul Doamnei): Este complet finalizat, iar recepția a fost deja efectuată.
  • Tronsonul 3 (Str. Râul Doamnei – Str. Valea Oltului): Se lucrează la relocarea utilităților. Provocarea majoră: înlocuirea a trei conducte Apa Nova (diametru de 2 metri) în dreptul străzii Ghidigeni, operațiune care va impune închiderea traficului pentru aproximativ patru luni.
  • Tronsonul 4 (Str. Valea Oltului – Mărăcineni): Se află tot în etapa de relocare a utilităților, iar intervențiile la partea carosabilă sunt estimate să înceapă abia în anul 2027.
  • Tronsonul 5 (Str. Mărăcineni – Pasajul Domnești): Acest segment este gestionat de CNAIR și este mai avansat, urmând să fie dat în folosință în cursul acestui an, dar, pentru început, fără linie de tramvai.

Nodul intermodal de la Pasajul Domnești: În zona pasajului urmează să fie construit un terminal intermodal de tip park & ride cu o suprafață de circa 6.500 mp.

Acesta va include 470 de locuri de parcare acoperite, 20 de locuri destinate persoanelor cu dizabilități și 50 de locuri dotate cu stații de încărcare pentru vehicule electrice.

Pentru realizarea acestei etape, este necesară mai întâi elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și obținerea unui nou certificat de urbanism.


Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

Nicușor Dan admite că are o vină pentru criza politică și a răspuns la întrebarea despre alt premier PNL dacă moțiunea de cenzură trece. Ce spune despre varianta suspendării

