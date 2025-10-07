Potrivit primelor informații, incidentul s-a produs la o trecere la nivel cu calea ferată, fără barieră, dar semnalizată corespunzător.

„În coliziune au fost implicate un tren de călători, nr. 3224 (Ploiești Sud – Slănic), și un autoturism în care se aflau cinci persoane. Toți ocupanții mașinii s-au autoevacuat înainte de sosirea echipajelor de intervenție și au fost evaluați medical la fața locului de echipajele SMURD și SAJ, fiind conștienți și cooperanți”, a transmis ISU Prahova.

În tren se aflau aproximativ 40 de pasageri, niciunul dintre aceștia nefiind rănit.

La fața locului intervin pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Vărbilău și cei de la Punctul de Lucru Lipănești, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

De asemenea, este prezentă și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

Pompierii acționează pentru îndepărtarea autoturismului de pe calea ferată, astfel încât trenul să își poată relua deplasarea.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte ale producerii accidentului. Traficul rutier nu a fost afectat.