După vestea conform căreia cei doi soți au rămas fără bijuteriile de lux, Adriean Videanu a declarat că erau „în tranzit din Elveția spre România”, precizând că a fost vorba despre „o neînțelegere cauzată de faptul că nu am știut legislația UE, care spune că taxele pentru bunuri de valoare aduse din afara UE trebuie plătite în primul stat membru în care am ajuns, și nu în România, țara unde am rezidența fiscală”.

Colierul este din aur alb, are smaralde și 614 diamante mici. Lanțul cu pricina era pentru soția sa, conform explicațiilor oferite de Videanu. El a precizat pentru G4Media că ambele bijuterii au fost achiziționate din Elveția și avea „toate facturile aferente”.

„Vameșul a susținut că trebuie să plătesc în Germania atât taxele, cât și TVA, și până la plata tuturor sumelor ei au reținut bijuteriile. Am plătit taxele cerute, dar le-am comunicat că voi contesta administrativ decizia, pentru că eu cred că e normal să plătesc TVA acolo unde am reședința fiscală, adică în România”, a mai adăugat Videanu.

„Bunurile au fost oprite, temporar, în custodia statului german”

În conformitate cu legislația vamală germană, sunt scutite de taxe vamale suvenirurile a căror valoare nu depășește 430 de euro, potrivit sursei citate.

Recomandări Calvarul unei românce care a avut o relație cu un bărbat turc de religie musulmană: „Nu aveam voie să ies din casă fără supravegherea lui”

Oamenii legii din Germania ar fi deschis un dosar penal fiscal pe numele fostului ministru al Energiei și a soției sale. Cei doi ar urma să fie și amendați, sancțiunea fiind pe măsura veniturilor acestora.

Thomas Meister, reprezentant al biroului vamal din orașul german, a spus că bijuteriile „au fost confiscate” până când ancheta ia sfârșit.

„Bunurile au fost oprite, temporar, în custodia statului german, iar a doua zi am plătit obligațiile ce ne-au fost impuse. Am achitat toate taxele și am credința că, săptămâna viitoare, ne vor fi returnate bunurile respective”, a declarat Videanu, pentru sursa citată.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News