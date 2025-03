UE vs SUA

Tarifele vor afecta puternic grupurile germane Volkswagen, BMW și Mercedes, ceea ce mai departe se va reverbera asupra furnizorilor din sectorul automotive din statele aflate în centrul și estul Europei, inclusiv România.

În 2023, schimburile comerciale dintre Statele Unite și Uniunea Europeană s-au situat la 1.600 de miliarde de euro, conform datelor europene.

Din acestea, UE a exportat bunuri în valoare de 503,8 miliarde de euro în SUA și a importat în valoare de 347,2 miliarde. Astfel, UE a consemnat un excedent de 156,6 miliarde de euro, conform Politico.

În domeniul serviciilor, UE a făcut exporturi de 318,7 miliarde de euro și a importat de 427,3 miliarde de euro. Astfel, SUA are în acest caz un surplus de 108,6 miliarde de euro.

Per total, UE are un excedent de 48 de miliarde de euro. UE exportă în principal autoturisme și produse farmaceutice, dar înregistrează un deficit în domeniul IT.

Valoarea bunurilor exportate între cele două maluri ale Atlanticului s-a dublat în ultimii 10 ani, iar 10 milioane de oameni din cele două părți lucrează ca angajați ai filialelor străine ale companiilor americane și europene.

Vulnerabilitatea Germaniei

Germania, al treilea cel mai mare exportator din lume după China și SUA, conform datelor din 2023, este deosebit de vulnerabilă la tarifele impuse de Trump, având în vedere că Statele Unite reprezintă cea mai mare piaţă de export pentru produsele germane.

Exporturile de bunuri şi servicii au reprezentat 43,4% din PIB-ul Germaniei în 2023, conform datelor Băncii Mondiale.

Mecanismul de transmitere

O analiză S&P Global arăta, în urmă cu câteva săptămâni, că, deși expunerea comercială directă a Europei Centrale și de Est la Statele Unite este limitată, perspectivele de creștere ar putea fi afectate prin intermediul sectorului auto german.

„Acesta este în special cazul Cehiei, Ungariei, Slovaciei, Sloveniei și României”, arăta S&P Global, adăugând că exporturile de mașini și echipamente de transport către Germania au reprezentat mai mult de o zecime din exporturile totale ale acestor țări.

Încetinire în centrul și estul Europei

Țările din Europa Centrală sunt printre cele mai dependente de comerțul exterior din UE, exporturile ca pondere a producției variind de la 92% în Slovacia la 69% în Republica Cehă, pe baza datelor Eurostat pentru 2023, în vreme ce România are o pondere de 39%, sub media UE.

Polonia, cea mai mare economie din Europa Centrală, este considerată mai puțin expusă slăbiciunilor din Europa de Vest datorită unei dependențe mai mici de exporturile de automobile, unei piețe interne mari și primirii a miliarde de euro din fondurile de redresare ale UE.

Nicholas Farr, analist la Capital Economics Emerging Europe, afirma la acel moment că un tarif american de 25% asupra importurilor din UE ar reduce creșterea cu aproximativ 0,5% din produsul intern brut în medie în Europa Centrală.

Conform Deutsche Welle, exporturile Germaniei în SUA au fost anul trecut de 9,9% din total. Germania a exportat bunuri în valoare de 157,9 miliarde de euro, un nou record.

Amprenta constructorilor auto germani în România

Transilvania este împânzită de fabrici și uzine care produc subansamble pentru sectorul auto german.

Mercedes deține direct o fabrică de cutii de viteze la Sebeș, în județul Alba, deținută de filiala Star Assembly, în vreme ce o altă sucursală, Star Transmission, produce în Cugir roţi dinţate, componente pentru motoare, transmisii şi sisteme de direcţie.

Concomitent, BMW deține un centru de cercetare la Cluj, iar mulțimea de furnizori avuți în țara noastră a determinat grupul german să afirme că are în țara noastră o „fabrică virtuală”.

„Toate fabricile importante BMW Group de pe trei continente folosesc produse Made in Romania, astfel că în aproape fiecare automobil şi motocicletă Mini şi BMW sunt componente produse în România, de la anvelope la software”, declara, anul trecut, pentru Libertatea, Emil Petru – directorul executiv al BMW TechWorks.

BMW are în România peste 100 de furnizori direcți, iar aceștia asigurau în 2023 un volum de 2,3 miliarde de euro.

Furnizori de piese

De asemenea, mari furnizori de subansamble precum Bosch, Continental sau Draexlmaier au o prezență extinsă în România.

Grupul Bosch are peste 10.000 de angajați în țara noastră, conform site-ului propriu, firmele acesteia având vânzări cumulate de 2,4 miliarde de euro.

Concomitent, Continental are o fabrică de anvelope la Timișoara, la care se adaugă divizia de piese auto ContiTech cu uzine la Carei și Timișoara, plus divizia Automotive cu sucursale la Sibiu, Iași și Timișoara.

Dräxlmaier are la rândul său unități în Codlea, Hunedoara, Pitești, Satu Mare și Timișoara, compania producând cabluri, componente electrice și electronice, potrivit paginii sale de internet.

În fine, Porsche Engineering are în România centre pentru dezvoltarea de software la Cluj și Timișoara.

Deficitul atârnă greu în buget

Impactul tarifelor lui Trump vine în contextul în care România are probleme cu deficitul bugetar.

România a terminat primele două luni ale anului cu un deficit de 30,24 miliarde de lei, respectiv 1,58%, față de un nivel de 29 de miliarde de lei, adică 1,64% aferent anului trecut.

Țara noastră trebuie însă să reducă și mai mult deficitul, adică diferența dintre venituri și cheltuieli, după ce și-a asumat reducerea acestuia de la 8,65% din Produsul Intern Brut (PIB) anul trecut la 7% în acest an.

